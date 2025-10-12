[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 13일 (월요일)

쥐
96년생: 권위만을 내세우면 구설이 분분하다.
84년생: 곤란한 부탁은 미적거리지 말고 거절하라.
72년생: 기차길에 돈 백원 주어려다 몸다친다.
60년생: 오늘은 소탐 대실에 조심하자.
48년생: 대중의 뒷안길에 곡길이 있다.
36년생: 가지많은 나무에 바람 잘날 없구나.
소
97년생: 고통이 있어도 길이있는 운이다.
85년생: 구설에 휘말려도 믿어주는 사람은 있다.
73년생: 땀흘린 대가가 나타난다.
61년생: 좋은 일보다는 짜증나는 일이 많다.
49년생: 솔선수범하여 일하자.
37년생: 마음 한구석은 왠지 허전하구나.
범
98년생: 외부의 일에 관여치 말라.
86년생: 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔.
74년생: 약속 시간을 잊지말자.
62년생: 신불자는 해결책이 나타난다.
50년생: 선택한 일은 변심하지 말자.
38년생: 자식 농사에 마음이 풍요롭다.
토끼
99년생 반겨줄 사람이 있는 장소를 찾아라.
87년생: 돌다리도 두드려 보고 건너라.
75년생: 인생은 긴 터널을 뚫는것과 같다.
63년생: 서류상의 하자가 발생한다.
51년생: 근본을 무시하지 말고 충실하자.
39년생: 예전부터 예견된 일이 발생한다.
용
00년생 안 하던 일 하면 망신 수 따름.
88년생 현금 어음이나 큰 돈거래는 삼가라.
76년생: 소모권과 지출에 소탐대실이 나타난다.
64년생: 변화나 이동보다는 자기 자리 지키자.
52년생: 철 지난 과일을 먹는 격이다.
40년생: 말이 많으면 실수하기 쉽다.
28년생: 넓고 깊은 마음을 인식하자.
뱀
01년생 안 하던 일 하면 망신 수 따름.
89년생: 되로 주고 말로 받는 운세이다.
77년생: 선의의 거짓말도 자주 쓰지말자.
65년생: 계획한 일이 부진하다고 포기하지 말자.
53년생: 무리한 계약체결은 삼가하자.
41년생: 양손에 떡을 쥐고 있구나.
29년생: 너그럽게 행동이 후에 약이 된다.
말
02년생 구설에 휘말리지 않도록 조심.
90년생: 현재 시작한 일이 갈수록 어렵다.
78년생: 판매나 매출에 부진하다.
66년생: 묵묵히 맡은 일에 충실하자.
54년생: 대중에 뒷안길에 곡길이 있구나.
42년생: 보상심리를 갖지 말자.
30년생: 하는 일은 불리하니 이동을 구하자.
양
03년생 맘에 차지 않는다고 경솔히 행동 마라.
91년생: 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다.
79년생: 이성관계가 순조롭게 진행된다.
67년생: 여성은 사적인 일로 근심이 온다.
55년생: 활동 폭을 줄이는 것이 좋겠다.
43년생: 건강이 좋아지고 자식에 즐거움이 온다.
31년생: 돈이 문제인데 북방에서 구하라.
원숭이
04년생 준비 없이 즉흥적으로 나섬을 삼가라.
92년생: 성과 없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다.
80년생: 지하철, 버스에서 실물수를 조심하자.
68년생: 저기압일 때는 몸을 조금 낮추자 .
56년생: 이기적인 발상에서 벗어나자.
44년생: 건강에 성분이 맞은 의사를 만난다.
32년생: 일에 간접적인 방법이 유력하다.
닭
05년생 오래된 인연 찾아보고 도리를 다할 것.
93년생: 마음이 콩밭에 있다면 속도를 늦추어라.
81년생: 자기개발에 힘쓰는 운이다.
69년생: 악의적인 소문에 의해 피해를 조심.
57년생: 타성에 젖어 소일하지 말자.
45년생: 집안에 경사가 있어 즐겁다.
33년생: 돈쓸때와 안쓸때를 구분하자.
개
06년생 늦었다고 생각할 때가 빠르다.
94년생: 정점에 도달하려는 사람은 열심히 하라.
82년생: 참신한 아이템을 현실과 접목시키자.
70년생: 작은 것을 얻고 큰 것을 잃는다.
58년생: 버스길에 돈천원 주어려다 몸다친다.
46년생: 건강에 신경 쓸 때이다.
34년생: 자기관리에 심혈을 기울이도록 노력하자.
돼지
95년생: 경쟁보다는 힘을 길러나가며 대비하라.
83년생: 진로관계에 갑갑함을 느낀다.
71년생: 금전손실의 위험이 따르니 조심하자.
59년생: 넓게 바라보는 마음을 갖자.
47년생: 콜라텍에서 좋은 친구를 만난다.
35년생: 기회가 많치 아는니 미리 준비하자.