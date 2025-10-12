‘말기 암’ 바이든, 방사선 치료 돌입

말기 암 진단을 받은 조 바이든(사진) 전 미국 대통령이 방사선 치료를 받기 시작했다고 NBC뉴스가 11일(현지시간) 전했다.



보도에 따르면 바이든 전 대통령의 대변인은 “전립선암 치료 계획의 일환으로 현재 방사선 치료와 호르몬 치료를 받고 있다”고 밝혔다. 바이든 전 대통령은 이미 호르몬제를 복용하고 있었으며 이번에 받는 방사선 치료는 5주간 진행될 전망이다.



다음 달 83세가 되는 바이든 전 대통령은 퇴임 4개월 만인 지난 5월 전립선암 투병 사실을 밝혔다.암이 이미 뼈까지 전이된 상태로 밝혀져 도널드 트럼프 대통령 측은 그가 재임 중 이미 암 진단을 받고도 숨긴 게 아니냐는 의혹을 제기했다. 바이든 전 대통령은 지난달에는 피부암 수술도 받았다.