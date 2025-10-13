현대차 그룹 ‘SW 중심 공장’ 구현 속도

싱가포르 난양공대·과기청과

연구소 개소… 연구·실증 작업

현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)가 본격적으로 소프트웨어 중심 공장(SDF) 구현에 나선다.



HMGICS는 지난 3일 싱가포르 난양공대, 싱가포르 과학기술청과 함께 HMGICS 내에 ‘현대차그룹-난양공대-싱가포르 과학기술청 기업 연구소’를 개소했다고 12일 밝혔다. HMGICS는 현대차그룹 최초의 스마트팩토리이자 소프트웨어 중심 공장 테스트베드다.



현대차그룹과 대학, 정부기관이 공동 참여하는 3자 기업연구소는 싱가포르 모빌리티 제조 분야 최초의 산·학·연 연구소로, 학문적 연구와 실제 산업 적용을 연결하는 핵심 역할을 수행한다.



HMGICS가 스마트팩토리 구현을 위해 다양한 제조기술 과제를 발굴하면, 난양공대와 싱가포르 과학기술청이 연구 개발과 실증에 참여하는 구조다. 이를 통해 도출된 연구 성과를 곧바로 산업 현장에 투입해 실제 환경에서 테스트하고 상용화를 크게 앞당길 수 있다고 HMGICS는 설명했다.



연구 분야는 인공지능(AI), 로보틱스, 스마트 제조, 디지털 전환 등 차세대 기술 등이다.