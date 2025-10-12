‘역도 간판’ 박혜정, 2년 만에 세계선수권 정상 탈환

한국 역도의 간판 박혜정(22·고양시청·사진)이 허리 통증을 딛고 2년 만에 세계선수권대회 정상을 탈환했다.



박혜정은 11일 노르웨이 푀르데에서 열린 2025 세계역도선수권대회 여자 최중량급(86㎏ 이상) 경기에서 인상 125㎏, 용상 158㎏, 합계 283㎏을 들어 3개 부문 모두 1위를 차지했다. 2024 파리 올림픽 은메달리스트이자 2023년 사우디아라비아 리야드 세계선수권 챔피언인 박혜정은 이로써 2년 만이자 두 번째 세계 정상에 올랐다.



이날 박혜정은 허리 통증을 안고 경기에 나섰지만 은퇴를 앞둔 파리 올림픽 금메달리스트 리원원과 2024년 바레인 마나마 대회 챔피언 리옌(이상 중국) 등 라이벌이 불참해 적수가 없었다. 중국이 내세운 신예 주린한은 합계 256㎏(인상 116㎏·용상 150㎏)으로 5위에 머물렀다. 마리펠릭스 사라리아(쿠바)가 합계 275㎏(인상 118㎏·용상 157㎏)으로 2위, 메리 타이슨-라펜(미국)이 합계 269㎏(인상 115㎏·용상 154㎏)으로 3위에 올랐다.



남자 최중량급(110㎏ 이상) 송영환(24·홍천군청)은 인상 175㎏, 용상 235㎏, 합계 410㎏을 들어 바라즈다트 라라얀(아르메니아·합계 461㎏), 고르 미나시얀(바레인·합계 447㎏)에 이어 동메달을 차지했다. 한국은 이번 대회 합계 기준 금메달과 동메달 1개씩을 따냈다. 북한은 금 5개, 은 3개, 동 1개로 종합 1위에 올랐다.