‘잔혹 범죄’ 활개치는 캄보디아… 李 “한인 대상 범죄, 총력 대응”

대학생 현지서 고문치사 등 잇따라

올 8개월간 납치 신고도 330건 달해

당국 “정부 간 협조 등 조치 취해”



보이스피싱·투자리딩 범죄 소굴

한인 속이고 범행 강제 가담케해

한국인 브로커 끼고 살인도 빈번

사망한 대학생도 통장 팔려 입국

일자리 속은 2명 5달 만에 탈출도

“형사 공조 위해 대사 임명 등 시급”

최근 우리나라 대학생이 캄보디아 현지에서 고문당해 숨지는 사건이 발생하는 등 연이은 캄보디아 내 한국인 대상 범죄에 우려가 확산하자 이재명 대통령이 외교부에 총력 대응을 지시하고 나섰다. 한국인 납치 사건이 빈발하는 건 캄보디아가 보이스피싱·로맨스스캠·투자리딩 사기 등 각종 사기범죄 조직들의 거점이 된 현실과 밀접한 관련이 있다. 이들 조직이 일부 한국인을 속이거나 강제로 범행에 가담케 하는 과정에서 납치·감금·폭행에 이어 최악의 경우 살인으로까지 이어지는 상황이 벌어지고 있는 것이다. 전문가들 사이에선 국민이 해외에서 살해당한 뒤 두 달 넘도록 시신 송환조차 이뤄지지 못했다는 점에서 이번 사건 처리에서 외교 및 수사 당국의 부실한 대응은 없었는지 점검하고, 캄보디아 당국과의 적극적인 형사공조를 주문하는 목소리가 나온다.

살인 혐의 중국인 3인 구속기소 캄보디아에서 한국인 대학생 박모씨를 살인한 혐의로 구속기소된 중국인 3명. 이들은 8월 초 캄보디아의 한 농장에서 박씨를 고문해 숨지게 한 혐의를 받는다. 캄보디아 경찰청

12일 외신·경찰 등에 따르면 캄보디아 현지 검찰이 최근 한국인 대학생 박모(22)씨를 살해한 혐의를 받는 중국인 3명을 재판에 넘겼다. 박씨는 지난 7월17일 ‘은행 통장을 비싸게 팔 수 있다’는 제안을 듣고 캄보디아로 떠났다가 8월8일 수도 프놈펜에서 190㎞ 정도 떨어진 남부 캄포트주 한 농장 트럭에서 숨진 채 발견됐다. 사인은 고문에 의한 심장마비였다. 국내에선 경찰이 박씨를 유인해 캄보디아로 출국하게 한 혐의(전자통신금융거래법 위반)로 대포통장 모집책 등 내국인을 검거했다.

경찰은 이달 중 캄보디아 당국과 박씨에 대한 공동 부검을 추진키로 했다. 오는 23일엔 캄보디아 경찰당국과 양자회담을 열고 한국인 대상 범죄 대책을 논의하기로 했다. 이 자리에는 유재성 경찰청장 직무대행과 캄보디아 경찰청 차장이 참석해 코리안데스크 설치 등을 협의할 예정이다.

박씨 외에도 캄보디아 시아누크빌의 한 호텔에 감금됐던 한국인 2명이 160여일 만인 이달 초 구출되는 일도 있었다. 이들은 정보기술(IT) 관련 일자리를 소개한다는 온라인 광고를 보고 캄보디아에 입국했던 것으로 알려졌다.

캄보디아 내 한국인 납치 신고는 최근 폭발적으로 늘어 올해 1∼8월만 해도 330건이 있었다. 불과 3∼4년 전만 해도 한 해 신고 건수가 한 자릿수에 그쳤던 터다.

이런 한국인 납치는 대개 캄보디아 내에 자리 잡은 일명 ‘범죄단지’와 연관돼 이뤄지고 있는 형편이다. 범죄단지는 각종 사기범죄를 주도하는 조직의 근거지다. 인권단체 국제앰네스티는 최근 보고서에서 캄보디아 내 대규모 사기 작업장 53곳과 의심 장소 수십 곳을 파악했다며 캄보디아 정부가 방치·묵인 중이라고 지적하기도 했다.

한국인 납치는 대개 이들 조직이 한국인을 범행에 끌어들이는 과정에서 발생하고 있다. 실제 내국인이 캄보디아 범죄단지의 범행에 가담하는 경우도 빈번하다.

대구지법 형사12부(재판장 정한근)는 지난 5월 캄보디아로 출국해 보이스피싱 콜센터 전화 상담원으로 고용돼 보이스피싱 범행을 벌인 혐의(통신사기피해환급법 위반)로 기소된 A씨에 대해 징역 1년을 선고했다. A씨는 지난해 6월 이 조직 모집책에게 포섭돼 프놈펜 소재 콜센터에서 생활하며 그해 7월 초까지 피해자 6명으로부터 9550만원을 빼돌리는 데 가담했다.

최근 대전지법 천안지원 형사1부(재판장 전경호)도 캄보디아에서 주식 투자리딩 사기 조직 일원으로 활동한 혐의(범죄단체가입·범죄단체활동·특가법 사기 등)로 B씨에 대해 징역 5년을 선고했다. B씨는 지난해 1월 ‘한 달에 1000만∼1500만원까지 벌 수 있다’는 제안을 받고 그해 2월 캄보디아로 출국해 피해자들에게 구체적인 주식 종목을 추천하는 ‘매니저’ 역할을 담당했다.

캄보디아의 수도 프놈펜 모습. AFP연합뉴스

캄보디아 범죄단지가 금품을 미끼로 한국인을 범행에 끌어들이는 일이 빈번해지면서 범죄예방은 물론 내국인 안전을 위해서라도 현지 사법당국과의 긴밀한 공조가 필수라는 지적이 나오고 있다.

이웅혁 건국대 교수(경찰학)는 캄보디아와의 적극적인 형사 공조를 위해 3개월째 공석인 주캄보디아 한국 대사를 하루빨리 임명해야 한다고 지적했다.

이 교수는 “컨트롤타워가 없는 상태에서 제대로 된 수사가 진행되기 어렵다”며 “공식적 정부 기관인 대사를 통해 현장에서 전방위적인 정보 수집이 이뤄져야 한다”고 말했다. 이 교수는 “이번 사건은 ‘청년 취업’하고도 연관돼 있는 만큼, 단순히 경찰청의 일방적인 대응으로 끝나선 안 된다”며 “고용노동부 등과 함께 전반적인 사태 파악과 사건의 맥락을 분석하는 범정부 태스크포스(TF)가 필요하다”고 했다.