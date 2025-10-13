세계일보
자율주행 마을버스, 동대문·서대문서도 달린다

입력 : 2025-10-13 06:00:00
수정 : 2025-10-13 00:20:24
이병훈 기자 bhoon@segye.com
동작구 이어… 서울시, 시범운행 확대
2026년 하반기 유상 전환 전까지 무료

올해 6월 동작구에서 첫선을 보인 서울시의 ‘자율주행 마을버스’가 이달부터 동대문구와 서대문구에도 도입된다.

서울시는 이달 14일부터 자율주행 마을버스 ‘동대문A01(장한평역∼경희대의료원)’, 15일부터는 ‘서대문A01(가좌역∼서대문구청·사진)’이 운행에 들어간다고 12일 밝혔다. 내년 하반기 유상 운송으로 전환되기 전까지 누구나 무료로 이용할 수 있다.

동대문A01은 지역 의료·연구·생활 수요를 담아내기 위해 청량리역, 서울바이오허브, 장안2동주민센터 등을 경유한다. 자율주행버스 2대가 투입돼 23개 정류소(왕복 15㎞)에 정차하고, 75분마다 한 대씩(점심시간대 135분) 하루 6회 운행된다.

가좌역~서대문구청 구간을 오가는 서대문A01은 서대문문화체육회관, 서대문종합사회복지관, 서대문구청·보건소, 가좌역 등을 연결해 행정·복지시설 접근성과 철도 환승 편의를 높일 예정이다. 10개 정류소(순환 5.9㎞)를 순회하며, 30분마다 한 대씩(점심시간대 80분) 하루 14회 운행된다.

운행 개시일부터 버스정보안내단말기(BIT)를 통해 실시간 도착시간을 확인할 수 있으며, 포털사이트에서도 노선을 검색할 수 있다. 유상 전환 전까지 무료이나 승·하차 시 반드시 교통카드를 태그해야 한다. 안전한 운행 및 모니터링을 위해 안전요원 등 2인이 상시 탑승한다.

올해 6월 운행에 들어간 서울 첫 자율주행 마을버스 ‘동작A01’ 노선은 숭실대∼중앙대 사이를 오가고 있다. 캠퍼스 간 교류와 생활권 이동 편의를 높여 시의 주민 만족도 조사 결과 90%가 ‘만족한다’고 답했다.

이병훈 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지