김병만, 아내와 단둘이 첫 데이트 “손잡기 힘들어”

TV조선 예능프로그램 '조선의 사랑꾼' 화면 캡처

코미디언 김병만이 아내와 단둘이 첫 데이트에 나선다. 김병만은 아내 손도 잡지 못하고 주뼛하는 모습을 보인다.

김병만은 오는 13일 방송하는 TV조선 예능프로그램 '조선의 사랑꾼'에서 배우 신현준에게 청첩장을 전달한다.

김병만은 신현준에게 청첩장을 주며 "아내와 둘이서 데이트를 한 번도 해본 적이 없다"며 "항상 후배들과 함께 있었다"고 말한다.

신현준은 "별 거 없다. 둘이 손잡고 다녀라"고 한다.

김병만은 아내와 데이트에 나선다. 김병만은 신현준 조언을 떠올리며 아내 팔 근처에서 머뭇거린다. 김병만은 아내는 두 손으로 커피를 들고 있는 모습을 보인다.

이 모습을 본 코미디언 김지민은 "지금 무슨 썸 타는 사이도 아니고"라며 답답해한다.

김병만이 아내 팔뚝에 손을 얹나 스튜디오에선 환호가 터져나온다. 배우 최성국은 "이게 이렇게 긴장감이 있는 거냐"고 말해 웃음을 자아낸다.

김병만은 이어 자리를 옮겨가며 아내 손을 잡기 위해 노력한다.

두 사람은 지난달 20일 결혼식을 했다. 방송은 결혼식 전에 촬영했다. 이들은 결혼 전 혼인신고를 마쳤으며, 혼외자였던 아들과 딸도 법적 가족이 됐다. 김병만은 제주도에서 아내, 두 아이와 함께 살고 있다.