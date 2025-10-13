환율, 미중 무역갈등 재점화에 장중 1,430원대…5개월 만에 최고

장 초반 1,434.0원까지 올라

원/달러 환율이 13일 미·중 무역갈등 재점화에 장 초반 1,430원대로 뛰었다.



이날 서울 외환시장에서 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시 27분 현재 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 7.6원 오른 1,428.6원을 기록했다.

13일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 개장 시황이 나오고 있다.이날 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일보다 9.0원 오른 1430.0원에 장을 시작했다. 뉴스1

환율은 전 거래일보다 9.0원 오른 1,430.0원으로 출발한 뒤 1,434.0원까지 올랐다가, 상승 폭을 줄여 1,420원대 중후반에서 거래 중이다.



장중 1,434.0원은 지난 5월 2일(1,440.0원) 이후 5개월여 만에 가장 높은 수준이다.



이날 개장 직후에는 100원 가량 낮은 1,330원대에서 거래가 체결됐다가 실수로 확인돼 취소되는 일도 있었다.



미국 연방정부 '셧다운'이 지난 1일(현지시간)부터 계속되는 가운데, 미·중 무역전쟁 우려 확대에 위험회피 심리가 고조됐다.



중국이 최근 희토류 수출 통제를 강화하자 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 10일 중국에 100% 추가 관세를 다음 달 1일부터 부과하겠다며 맞대응에 나섰다.



다만 트럼프 대통령은 12일 소셜미디어 트루스소셜에서 "중국에 대해 걱정하지 말라. 모든 것이 잘될 것"이라며 유화적 제스처를 취하기도 했다.



그러면서 "매우 존경받는 시(시진핑) 주석이 잠시 안 좋은 순간을 겪었을 뿐"이라며 "그는 자기 나라가 불황을 겪는 것을 원하지 않고, 나 역시 마찬가지"라고 덧붙였다.



이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 "미·중 발 위험회피가 단발성에 그친다면 원/달러 환율 상승세도 진정될 것"이라고 전망했다.



국내 증시에서도 외국인이 매도하는 가운데 코스피가 1% 넘게 하락해 3,500대로 밀렸다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 99.018 수준이다.



원/엔 재정환율은 100엔당 940.31원으로, 전 거래일 오후 3시 30분 기준가(929.64원)보다 10.67원 상승했다.



엔/달러 환율은 전 거래일보다 0.60% 내린 151.931엔이다.

