부산서 초등 교사 수업 노하우 공개하는 ‘수업 나눔 릴레이’ 진행

부산시교육청은 15일부터 다음달 28일까지 희망 초등 교원을 대상으로 2학기 ‘초등 수업 나눔 릴레이’를 운영한다고 13일 밝혔다.

‘수업 나눔 릴레이’는 교사 스스로 자신의 수업을 공개하고 수업 설계 의도와 실행 과정을 공유하며 함께 성찰하는 참여형 연수로, 교원의 수업 전문성을 높이고 학교 현장에 협력적인 학습 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

올 상반기 부산진구 가야동 가남초등학교에서 진행된 ‘2025년 1학기 초등 수업 나눔 릴레이’에 참석한 교사들이 공개수업에 대한 토론을 벌이고 있다. 부산교육청 제공

수업 참관 후에는 ‘수업 토크’를 통해 질문 생성 전략과 학생 참여 활성화 방안, AI(인공지능)·디지털 도구 활용 등 다양한 주제를 중심으로 동료 교사들과 의견을 나누고 우수 사례를 공유한다.

올해 2학기에는 72명의 교사가 다양한 교과와 학년에서 자신의 수업을 공개하고, 670여 명의 교사가 참관할 예정이다. 특히 질문 중심 수업과 프로젝트형 수업, 교과 융합 수업 등 학생 참여를 강조한 다양한 수업 사례를 공유함으로써, 학생 주도성을 강화하는 깊이 있는 수업을 모색할 수 있도록 지원한다.

이를 통해 수업에 AI와 디지털 기술을 접목한 수업 실천이 함께 이뤄져 미래교육을 준비하는 교사 역량을 한층 강화할 것으로 기대된다.

김석준 부산교육감은 “수업 나눔 릴레이는 교사들의 자발적인 수업 연구와 나눔을 통해 학생 주도 배움 중심 수업 문화가 자리 잡도록 하는 중요한 발걸음”이라며 “AI와 디지털 시대에 걸맞은 교수·학습 혁신을 통해 부산교육의 비전인 ‘다함께 미래로’를 실현해 나가겠다”고 말했다.