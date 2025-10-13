구윤철 “부동산 수요·공급 균형 있게 관리…관세협상 후속 조치 마련”

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 13일 “국민 주거 안정을 목표로 부동산 시장의 수요와 공급을 균형 있게 관리하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 국회에서 열린 국회 기획재정위원회 국정감사 모두발언에서 이같이 말했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 기획재정위원회 2025년 국정감사에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

한국의 경제 상황에 대해 그는 “올해 하반기 이후 소비심리가 개선되는 추세이고 소매판매가 회복세를 보이고 있다”며 “경제성장률도 2024년 2분기 이후 이어진 부진 흐름이 최근 반전되는 등 경제가 활기를 되찾고 있다”고 진단했다. 그러면서 “2차 소비쿠폰과 할인 축제 등으로 소비 회복 모멘텀을 확산하고 지방 중심 건설투자 보강, 추경(추가경정예산) 신속 집행으로 내수 활성화를 지속해서 지원하겠다”며 “먹거리, 에너지, 교통·통신비 등 주요 생계비 부담을 완화하겠다”고 말했다.

미국과의 관세협상이 교착상태에 빠지며 대외 불확실성이 고조된 가운데 “대외경제 리스크를 안정적으로 관리하겠다”고 강조했다. 구 부총리는 “국익을 최우선으로 대미 관세 협상 후속 조치를 추진하겠다”며 “환율 등 외환시장을 안정적으로 관리하는 한편 올해 내 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입 로드맵을 마련하겠다”고 설명했다.

재정 운용에 관해서는 9월 세수 재추계 결과 올해 세수는 작년보다 33조4000억원 증가한 369조9000억원으로 전망된다고 보고했다. 그는 “앞으로도 세수 추계의 객관성과 투명성을 높이기 위한 제도 개선을 지속하겠다”고 말했다.

공공기관 평가체계와 공공기관운영위원회 개편을 통해 공공기관의 효율성과 책임성을 높이고 공공서비스를 개선하는 공공부문 혁신 방안도 강조했다.