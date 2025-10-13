인터넷 검색 요구 거절하자 고교생에 폭력

광주 북부경찰서는 폭행 혐의로 40대 A 씨를 입건해 조사 중이라고 13일 밝혔다.

사진=뉴시스

A 씨는 이날 오전 1시쯤 광주 북구 우산동의 한 도로에서 지나가던 고등학생 B 군(18)을 폭행한 혐의다.

경찰 조사 결과 A 씨는 B 군에게 인터넷 검색을 요구했으나 거절당하자 멱살을 한 차례 잡으며 폭력을 행사한 것으로 알려졌다.

A 씨는 정신질환 치료 이력이 있는 보호 대상자로 확인됐다. 경찰은 병원 치료 필요성을 검토 중이다.