오영훈 지사, 민생경제 정책 가속 페달 밟는다

혁신성장회의 “장기 과제는 속도 조절”

“4·3 왜곡 현수막 정당활동 아니다” 법 개정 촉구

오영훈 제주지사가 민생경제에 도움되는 정책은 속도감 있게 추진하고, 장기과제는 속도 조절하는 도정 운영 방향을 제시했다.

제주도는 13일 주간혁신성장회의를 열고 제주 경제성장 전략과 4·3 역사 왜곡 대응 등 주요 현안을 논의했다.

13일 주간혁신성장회의 주재하는 오영훈 제주지사. 제주도 제공

오 지사는 “추석 연휴 기간 도민들의 다양한 목소리를 경청하며 도정을 되돌아보는 시간을 가졌다”면서 “민생과 경제에 직결되는 정책은 더 과감하고 빠르게, 시급성이 덜한 장기과제는 속도를 조절해달라는 메시지를 받았다”고 전했다.

이어 “속도를 내야 할 정책과 조절해야 할 정책을 진단해 도민들에게 투명하게 설명하고 이해와 협조를 구하겠다”고 말했다.

오 지사가 민생경제 정책에 속도를 내는 데는 최근 한 방송사 추석 민심 여론조사에서 도정 운영 평가가 긍정(35%)보다 부정 비율(48%)이 높게 나타난 결과와도 무관치 않은 것으로 보인다.

제주 경제 상황과 관련해 오 지사는 “경제 현황을 냉철하게 분석하고 대책을 구체적으로 수립해야 한다”며 “부동산 경기 침체로 인한 자금난이 ‘돈맥경화’ 현상을 일으키며 지역경제에 큰 어려움을 주고 있다”고 진단했다.

이에 “기획재정부가 지난 9월 발표한 경제성장 전략을 기초로, 민생 경제 활력 대책을 중심으로 한 제주도 경제성장 전략을 준비해왔다”며 “내일(14일) 발표하겠다”고 밝혔다.

이번 대책은 기재부의 경제성장 전략을 토대로 준비해 온 정책에 추석 연휴 기간 수렴한 도민들의 ‘민생 경제 정책 가속화’ 요구를 적극 반영한 것이다.

◆“소비쿠폰·국민 여행지원금 등 검증된 정책 속도”

제주도가 추진해온 민생경제 정책의 효과를 보여주는 지표도 나왔다. 소상공인시장진흥공단에 따르면 제주지역 소상공인의 9월 체감 경기동향지수(BSI)는 83.3으로 전국 2위, 10월 전망 BSI도 94.6으로 전국 2위를 기록했다.

오 지사는 “소비쿠폰 발행과 대국민 여행 지원금 등 다양한 인센티브 정책이 지역경제 활성화에 실질적 도움이 되고 있다는 증거”라며 “효과가 검증된 정책은 더욱 속도감 있게 추진하겠다”고 강조했다.

최근 제주 4·3에 대한 역사 왜곡 행위에 대해서도 우려를 표명했다.

오 지사는 “4·3을 왜곡하고 모욕하는 현수막과 부정선거 가짜뉴스, 혐오 표현을 담은 현수막이 제주를 비롯한 전국 각지에 부착되고 있다”며 “선관위는 통상적 정당 활동으로 해석해 철거가 어려운 상황”이라고 설명했다.

그는 “국회에서 하루빨리 정당법 등 관련법을 개정해 정당이 대한민국 헌법과 민주주의 수호에 목적이 있음을 분명히 밝혀주길 강력히 촉구한다”며 “제주에서는 가짜뉴스와 혐오표현이 정치적 표현이나 정당 활동으로 뿌리내릴 수 없도록 도민사회와 정당이 함께 나서주길 바란다”고 말했다.