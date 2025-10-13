세라젬, APEC에 척추 의료기기 등 공식 협찬

지난 2월 아시아태평양경제협력체(APEC) 1차 고위관리회의(SOM)에 전시된 세라젬 ‘파우제 M6&M8 Fit’ 제품. 세라젬 제공.

세라젬이 오는 27일부터 다음달 1일까지 경북 경주에서 열리는 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 척추 의료기기와 헬스케어 제품을 공식 협찬한다고 13일 밝혔다.

세계 21개국 정상과 고위급 인사, 글로벌 언론이 한자리에 모이는 국제무대에서 세라젬은 K-헬스케어 기술력과 브랜드 위상을 선보일 계획이다.

앞서 세라젬은 올해 2월 APEC 제1차 고위관리회의(SOM1)를 시작으로 제3차 회의(SOM3)까지 공식 협찬사로 참여해 체험 부스를 운영하며 호평을 받았다.

회의 현장에는 세라젬의 휴식가전 안마의자 파우제 M6와 M8 Fit이 전시됐으며, 체험을 위해 각국 대표단과 관계자들의 대기행렬이 이어질 만큼 높은 관심을 보였다.

세라젬은 행사장 내부 체험 공간 조성으로 브랜드 가치와 K-헬스케어 기술력을 동시에 선보일 계획이다.

세라젬 관계자는 “글로벌 시장 확대에 속도를 내고 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

세라젬은 해외 시장에서 꾸준한 성장과 국제 인증으로 K-헬스케어의 기술력과 브랜드 경쟁력을 입증하고 있다.