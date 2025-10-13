동북권 ICT 이노베이션 ‘쉬었음 청년 디지털 맞춤교육’ 2차 오프라인 특화 교육 성료

사진=정보통신산업진흥원 제공

포항테크노파크는 지난 24일 대구 그랜드 호텔에서 진행된 동북권 ICT 이노베이션 ‘쉬었음 청년 맞춤교육’ 2차 특화교육이 성료됐다고 밝혔다.

이번 특화교육은 두 명의 전문 강사를 초청해 성장캠프 형식의 진로상담과 면접 특강 등 다양한 프로그램으로 구성됐다. ‘마인드 오아시스’ 프로그램은 전문 강사의 밀착 코칭을 통한 진로 상담과정으로 수강생들의 직업관을 형성하는 데 도움을 주었다. 또한 실전 면접 특강은 대기업 인사팀 출신 강사의 코칭을 통해 쉬었음 청년들은 사회 진출에 대한 자신감과 취업전략을 얻어가는 시간을 가졌다.

해당 프로그램은 1회성이 아닌, 쉬었음 청년을 대상으로 한 추가교육과 자립준비청년을 위한 디지털 맞춤 교육도 예정돼 수강생을 모집 중이다. 본 교육은 동북권 ICT 이노베이션스퀘어 사업의 일환으로, 과학기술정보통신부 예산을 교부받아 정보통신산업진흥원(NIPA)이 관리한다.

해당 교육 프로그램은 크게 ▲DT교육 ▲특화교육 ▲기술특강 3단계로 구성되며 디지털 역량 강화를 목적으로 하는 DT교육과 기술특강은 실시간 온라인으로, 특화교육은 동북권 지역 내 강의장 혹은 세미나룸을 대관하여 오프라인으로 실시된다.

하반기 모집 및 진행 예정인 프로그램의 경우 ▲쉬었음 청년 디지털 맞춤 교육 3차(10월 27일~11월 7일) ▲자립준비청년 디지털 맞춤 교육 1차(10월 20일~10월 30일) ▲자립준비청년 디지털 맞춤 교육 2차(11월 10일~11월 20일)로 예정돼 있다.

이 중 자립준비청년교육 1차는 대구 지역 교육장에서 오프라인 특화 교육이 진행되며, 쉬었음 청년 디지털 맞춤 교육 3차와 자립준비청년 디지털 맞춤교육 2차는 강원 지역 교육장에서 특화 교육이 진행될 예정이다.

해당 과정은 전액 무료로 지원되며, 수강생으로 선발된 청년에게는 교육에 필요한 Chat-GPT 1개월 유료 이용권과 교육 교구재 키트, 강사진이 직접 저술한 교안 및 교구재 등 다양한 혜택이 주어질 예정이다.

접수는 동북권 AI복합교육 관리시스템 내 AI 강좌 탭에서 가능하며, 한국디지털융합진흥원을 통해 문의할 수 있다.