[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 14일 (화요일)

쥐

96년생: 구사일을 정리해 나가는 운이다.

84년생: 맡은 일이라면 책임을 다하는 것이 좋다.

72년생: 출장이나 먼곳에 여행은 자제하자.

60년생: 물건구입에 손실이 온다.

48년생: 신용문제와 관재수를 조심하자.

36년생: 부동산의 매매권이 온다.

소

97년생: 도움을 받는 일은 동남방에 있다.

85년생: 할 수 없다고 느끼는 것은 집념 부족이다.

73년생: 위험성이 내포된 일이면 포기하자.

61년생: 인맥을 중요시 할 시점이다.

49년생: 정당한 방법이 아니면 실패한다.

37년생: 무심코 뱉은 말에 구설수가 따른다.

범

98년생: 둘러가고 움츠리는 것이 좋겠다.

86년생: 좋은 인맥을 형성하는 일에 힘써라.

74년생: 윗사람의 관계에 불화의 운세다.

62년생: 여성은 말수를 줄이는 것이 좋다.

50년생: 금전관계에 고통이 따른다.

38년생: 파전에 막걸리 한잔이 그리워진다.

토끼

99년생: 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다.

87년생: 산란한 마음을 정리하는 시간이 필요하다.

75년생: 누적된 피로를 스포츠로 날려버리자.

63년생: 마음에 없는 여성과 잠시 즐겁다.

51년생: 개인적인 일에 너무 치중하지 말자.

39년생: 건강이나 집안에 우환이 생긴다.

용

00년생 정성을 들여야 효과가 있다.

88년생: 활동방향을 수정하면 좋은 결과가 온다.

76년생: 좋은 만남이 기대되는 운이다.

64년생: 전혀 생각지 못한 행운이 온다.

52년생: 새로운 사업을 시작하는 운이다.

40년생: 감기와 순환기질환에 조심하자.

28년생: 의욕을 잃기 쉬우니 쇼핑을 하여라.

뱀

01년생 들뜬 기분으로 한 주 보낼 운.

89년생: 흐름에 방해가 될 요소는 제거하라.

77년생: 신불자는 좋은 소식이 온다.

65년생: 한 발 뒤로 물러나서 협상하자.

53년생: 한곳에 머무르는 것이 현명하다.

41년생: 독야청청하니 심심이 편치않다.

29년생: 자신의 능력에 오만하지 말자.

말

02년생 말이 많으면 실수도 많은 법.

90년생: 한번 내린 결정은 밀고 나가라.

78년생: 소중한 것을 잃어 안타깝다 .

66년생: 침울한 기분에서 벗어나자.

54년생: 금전적인 손실이 생기는 운이다.

42년생: 알몸으로 나서면 많은 사람이 따른다.

30년생: 일에는 인정받지만 과도함은 금물이다.

양

03년생 적군도 내편이 되어주는 만사형통 대길 운.

91년생: 한번 밀리면 겉잡을 수 없다.

79년생: 이해하기 힘든 일이 나타난다.

67년생: 보증이나 금전거래 조심하자.

55년생: 자기 생각만 내세우지 말자.

43년생: 가족에게 지나친 간섭은 자제하자.

31년생: 불규칙한 일상생활을 주의하자.

원숭이

04년생 대인관계에 승운 따르며 횡재 수 있다.

92년생: 작은 실수는 너그럽게 넘어가야 좋다.

80년생: 좋은 이성친구가 나타난다.

68년생: 작은이익만 형성되지만 소중히 하자.

56년생: 상쾌하게 시작한 아침의 운이다.

44년생: 적당한 규모의 지출은 덕이된다.

32년생: 인품이란 인위적인 것은 아니다.

닭

05년생 문서 잡아서 손해볼일 없다.

93년생: 인내심이 강하면 힘을 한곳에 집중하라.

81년생: 일에 마무리가 가장 중요하다.

69년생: 동북방에서 거래선이 형성된다.

57년생: 갈망하던 일이 성사된다.

45년생: 넓은 마음이 쓰면 건강에 덕이된다.

33년생: 진정한 아름다움은 내부로부터 나온다.

개

06년생 소식과 명상으로 건강 챙길 것.

94년생: 자신의 각오를 시험하는 중대한 고비.

82년생: 겁먹지 말고 인내와 자신감을 갖자.

70년생: 현재는 자기 직분에 만족하자.

58년생: 약속시간을 등한시하여 일이 파괴된다.

46년생: 금전이나 부동산에 고통이 있다.

34년생: 소소한 일에 과민해지기 쉬운 운세다.

돼지

95년생: 개인적 차이를 소화하는 자세가 필요하다.

83년생: 적당한 긴장은 일을 도모함에 좋다.

71년생: 잡다한 일로 신경을 쓰지말자.

59년생: 때를 잘 구분하여 변화를 모색하자.

47년생: 일의 우선 순위를 먼저 정하자.

35년생: 성공할수 있는 방향은 동북방이다.