환율, 5개월 반만에 최고…구두개입에 1420원대 중반 마감

무역갈등 확대 우려 등에 장중 1,434.0원까지 뛰어

원/달러 환율이 13일 미·중 무역갈등 재점화 우려 등에 1,430원대로 뛰었다가 외환당국 구두개입이 나오며 1,420원대 중반으로 마감했다.



이날 서울 외환시장에서 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 4.8원 오른 1,425.8원을 기록했다.

13일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피와 원달러환율 등 시황이 나타나고 있다

지난 4월 29일(주간 거래 종가 1,437.3원) 이후 약 5개월 반 만에 최고치다.



환율은 전 거래일보다 9.0원 오른 1,430.0원으로 출발한 뒤 장 초반 1,434.0원까지 상승했다.



한미 관세협상 결론이 늦어지는 가운데 미·중 무역전쟁 확대 우려에 위험회피 심리가 고조된 영향으로 풀이된다.



중국이 최근 희토류 수출 통제를 강화하자 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 10일 중국에 100% 추가 관세를 다음 달 1일부터 부과하겠다며 맞대응에 나섰다.



외국인 투자자의 국내 증시 순매도도 이날 환율에 상승압력으로 작용했다.



코스피는 전일보다 26.05포인트(0.72%) 내린 3,584.55로 장을 마쳤다. 외국인은 이날 유가증권시장에서 약 8천204억원을 순매도했다.



외환당국은 이날 환율이 1,420원대 후반에서 주로 움직이다가 오후 한 때 1,430원을 다시 넘어서자 구두개입에 나섰다.



기획재정부·한국은행은 공동으로 기자들에게 배포한 문자 메시지에서 "외환당국은 최근 대내외 요인으로 원화의 변동성이 확대되는 과정에서 시장의 쏠림 가능성 등에 경계감을 가지고 면밀히 모니터링하고 있다"고 밝혔다.



기재부와 한은의 공동 구두개입은 중동 지역 정세 불안으로 환율이 1,400원 부근까지 오른 지난해 4월 중순 이후 1년 6개월 만이다.



이날 개장 직후에는 당시 가격보다 100원가량 낮은 1,330원대에서 거래가 체결됐다가, 실수로 확인돼 취소되는 일도 있었다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.49% 내린 98.862 수준이다.



오후 3시 30분 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 939.11원으로, 전 거래일 오후 3시 30분 기준가(929.64원)보다 9.47원 상승했다.



엔/달러 환율은 전 거래일보다 0.67% 내린 151.822엔이다.

<연합>