SBS 드라마 ‘모범택시3’, 11월 첫 방송

웹툰 원작… 사적 복수 대행극

이제훈·김의성 등 다시 뭉쳐

SBS 인기 드라마 ‘모범택시’가 다음 달 시즌3로 돌아온다.



SBS는 새 금토드라마 ‘모범택시3’를 다음 달 21일 처음 방송한다고 13일 밝혔다. 동명 웹툰을 원작으로 한 이 드라마는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기(이제훈)가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다.

모범택시3 포스터. SBS 제공

‘억울한 피해자를 대신해 복수하는 택시 기사’라는 설정으로 사회적 약자의 고통을 대변하고 ‘사이다 복수’를 선사해 높은 인기를 얻었다. 특히 성착취물 공유방 사건, 사이비 종교, 클럽 게이트 등 최근 발생하고 있는 범죄를 재조명하며 시대를 관통하는 사회적 메시지도 전달했다.



2021년 처음 방송된 시즌1은 최고 시청률 16.0를, 2023년 방송된 시즌2는 21.0를 기록했다. 해외에서도 인기를 얻은 이 드라마는 지난해 제28회 아시안 텔레비전 어워즈(ATA)에서 베스트 드라마 시리즈 부문 최우수 작품상을 차지하기도 했다.



이번 시즌에서는 이제훈을 비롯해 무지개 운수 장대표(김의성), 고은(표예진), 최주임(장혁진), 박주임(배유람)을 연기한 배우들이 다시 뭉쳐 호흡을 맞췄다.



아시아, 중동, 아프리카 지역에선 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 Viu(뷰)에서 공개될 예정이다.