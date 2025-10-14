이태원 막말 이어 망언 논란… 김미나 창원시의원 경찰 고발

SNS ‘김현지 언급’ 글 관련

민주 경남도당 “명예훼손”

159명이 숨진 이태원 참사 희생자와 유가족 등에게 “나라 구하다 죽었냐”, “시체팔이 족속들” 등의 막말로 법의 심판을 받았던 김미나(사진) 경남 창원시의회 의원이 또 법의 심판대에 오를 것으로 보인다.



추석 연휴에 김 시의원 사회관계망서비스(SNS) 계정에 김현지 대통령실 제1부속실장에 대한 음모론성 글이 올라온 것과 관련해 더불어민주당이 명예훼손 혐의로 경찰에 고발하면서다.



더불어민주당 경남도당은 13일 창원시청 프레스룸에서 김 시의원의 망언 논란에 대한 규탄 기자회견을 열었다. 민주당 경남도당은 “김 시의원이 지방의원으로서 책무를 망각한 채 지속적으로 사회적 논란을 야기하며 창원시민의 명예를 실추시키고 민주주의 가치를 훼손하는 것을 더는 좌시할 수 없다고 판단했다”고 비판했다. 그러면서 “법의 엄중한 심판을 통해 김미나와 같은 인물이 공인의 지위에 이를 수 없다는 분명한 선례가 구축돼야 할 것”이라며 고발 이유를 설명했다.



이달 8일 김 시의원의 SNS 스레드(Threads) 계정에 “김현지와는 아무래도 경제 공동체 같죠? 그렇지 않고서야 수십 년이나 저런 경제 공동체 관계라는 건 뭔가 특별하지 않으면 가능할까요? 예를 들면 자식을 나눈 사이가 아니면? 저는 못 미더울 것 같은데… 진짜 궁금궁금”이라는 글이 올라왔다.



이 글에서는 구체적으로 언급되지는 않았지만 ‘김 실장과 경제 공동체’ 대상은 이재명 대통령으로 추측된다. 김 시의원 계정 글은 논란이 되자 삭제됐다. 현재는 김 시의원 계정 자체가 비공개로 전환됐다.