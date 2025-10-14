[이코노 브리핑] 하나금융, 여성건강 인식개선 ‘핑크런’ 참여 외

하나금융, 여성건강 인식개선 ‘핑크런’ 참여

하나금융그룹이 여성건강 인식 개선을 위한 달리기 캠페인 ‘2025 핑크런(Pink Run)’에 참여했다고 13일 밝혔다. 전날 서울 상암 월드컵경기장 평화광장에서 열린 핑크런은 유방암 조기검진 필요성을 알리는 달리기 캠페인으로, 5000여명의 참가자가 5㎞·10㎞ 코스를 함께 달리며 건강과 나눔의 가치를 실현했다. 이날 모인 참가비 1억9259만원은 한국유방건강재단에 기부돼 유방암 예방교육과 환우 지원에 쓰일 예정이다. 하나금융은 2년 연속 공식 후원사로 그룹 임직원, 가족 등 150여명이 자발적으로 행사에 참가했다.

신보·우리銀, 첨단전략산업 금융지원 협약

신용보증기금은 13일 우리은행과 ‘첨단전략산업 분야 생산적 금융 확대를 위한 금융지원 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 인공지능(AI) 등 첨단전략산업 분야 중소기업의 자금 조달을 원활히 하고 금융비용 부담을 줄이기 위한 것이다. 우리은행은 신보에 총 60억원(특별출연금 40억원, 보증료 지원금 20억원)을 출연한다. 신보는 이를 재원으로 약 2100억원 규모의 보증을 공급할 예정이다. 신보는 특별출연 협약보증 대상 기업에 3년간 보증비율 100%를 적용하고, 보증료를 0.2%포인트 낮춰준다. 보증료 지원 협약보증을 통해서는 0.5%포인의 보증료를 3년간 추가로 지원한다.

교보생명, 앱 고도화 건강관리 서비스 통합

교보생명은 통합 애플리케이션(앱)에 흩어져 있던 ‘걷기’와 ‘마음건강’, ‘건강상태’ 분석 기능을 한데 모아 이용자가 한곳에서 편리하게 건강 관리를 할 수 있도록 통합 앱에 ‘건강 관리·분석 서비스’를 고도화했다고 13일 밝혔다. 이번 앱 개편을 통해 교보생명 통합 앱 이용자는 건강 상태 점검과 생활습관 개선 활동을 한눈에 파악할 수 있고, 건강검진 결과를 기반으로 개인 맞춤 분석과 질병 발생 가능성 정보까지 제공받을 수 있게 됐다.