의정부 아파트서 위층 일가족에 칼부림

엘베서 부부·딸에 흉기 휘둘러

가해자 30대 남성 숨진 채 발견

이웃 “층간소음으로 갈등” 진술

13일 경기 의정부시의 한 아파트 엘리베이터에서 아래층 주민이 위층 일가족에게 흉기를 휘두르는 사건이 발생했다.

경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 7시23분 의정부시 민락동의 한 아파트 엘리베이터에서 “칼에 찔렸다”는 신고가 접수됐다. 출동한 구급대는 40대 부부 A씨와 B씨, 초등학생 딸 C양을 발견해 인근 병원으로 긴급이송했다.

13일 경기 의정부시 민락동 한 아파트 엘리베이터에서 30대 남성 A 씨가 일가족에게 흉기를 휘둘렀다. 공격당한 부부는 인근 병원으로 옮겨졌고, 부부의 초등학생 딸도 찰과상을 입었다. 모두 생명엔 지장이 없는 상태다. 범행 이후 A 씨는 자택에서 숨진 채 발견됐다. 사진은 이날 사건현장에서 조사를 마치고 아파트를 나서는 경찰과학수사 대원들. 뉴스1

이 중 아내 B씨는 피를 많이 흘렸으나 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

함께 있던 A씨와 C양은 별다른 부상을 입진 않았다.

경찰은 같은 아파트 아래층에 사는 30대 남성 D씨가 범행한 것으로 보고 수색에 나섰다. 이후 D씨가 다시 자신이 살던 곳으로 이동한 사실을 확인, 자택을 강제 개방했으나 그는 화장실에서 자해해 숨진 뒤였다. 범행 약 50분 뒤였다.

경찰에 따르면 피해자 가족은 이날 수련회에 참가하려는 딸을 배웅하기 위해 엘리베이터를 탔다가 아래층에서 멈춘 순간 D씨가 탑승하면서 그의 칼부림이 시작됐다.

엘리베이터가 내려가던 중 몸싸움이 벌어졌고 중간에 엘리베이터 문이 열리자 피해자 가족은 이웃 주민 집 등으로 피신한 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 D씨는 해당 아파트에 혼자 거주하며 따로 직업이 없었다. 또 피해자 가족과의 층간소음 관련 아파트 관리사무소 민원이나 경찰 신고 기록은 없었으나, 일부 주민은 “층간소음으로 갈등이 있었던 것으로 안다”고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “아직 피해자 조사가 이뤄지지 않아 사건 경위를 확인 중”이라며 “이상 동기나 ‘묻지마 범행’은 아닌 것으로 보인다”고 말했다.