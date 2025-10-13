대학 선배가 ‘모집책’이었다…캄보디아서 숨진 대학생, 부검은 언제?

캄보디아에서 범죄조직에 고문을 당해 숨진 대학생 사건과 관련해 경찰이 국내 연계 조직에 대한 본격적인 수사에 착수했다.

경북경찰청 형사기동대는 전자금융거래법 위반 혐의로 구속기소된 대포통장 모집책 A씨(20대)의 조직에 대한 수사력을 집중하고 있다고 13일 밝혔다.

사진=연합뉴스

A씨가 속한 조직은 점조직 형태로 활동한 것으로 경찰은 파악했다. 경찰은 A씨의 통신 기록·계좌 거래 내용 등을 통해 국내외 추가 범행 여부를 확인하고 있다.

숨진 대학생 B씨(22)는 경북 예천 출신이다. 지난 7월17일 “현지 박람회를 다녀오겠다”며 캄보디아로 출국했다가 3주 뒤인 8월8일 깜폿 보코산 인근 차 안에서 숨진 채 발견됐다. 캄보디아 경찰은 B씨의 사인을 ‘고문으로 인한 심장마비’로 추정했다.

충남에 있는 대학에 재학 중이었던 B씨는 같은 대학에서 만난 선배 A씨 소개로 캄보디아로 출국하게 된 것으로 조사됐다. 경찰 관계자는 “숨진 B씨를 모집한 조직과 캄보디아 현지 범죄 조직 사이에 어떤 연관이 있는지 관련 정황들을 확인 중이다”고 말했다.

경찰은 이르면 20일쯤 공동 부검을 위해 캄보디아 현지로 출국할 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “사건의 성격상 해외에서 발생한 국외 범죄로 국내 수사로는 한계가 있다”며 “외교 경로를 통한 적극 대응이 이뤄져야 한다”고 말했다.

지난달 구속기소된 A씨에 대한 첫 재판은 오는 11월13일 대구지법 안동지원에서 열린다.