[단독] 혁신 지원한다면서 ‘우수기술’ 대출 되레 줄인 농협銀

우수기업 대출 10년새 53→6%로

기술발굴 대신 기존 대환대출 늘려

“농업디지털 혁신 강조 말뿐” 지적

NH농협은행이 ‘기술금융 20조 시대’를 내걸고 혁신기술기업 지원 성과를 자평했지만, 실상은 우수기술 지원 비중이 한 자릿수에 불과한 것으로 드러났다. 기술금융의 본래 목적이던 우수기술기업 발굴·지원보다는 기존 대출 연장에 치중하면서 제도 취지가 퇴색했다는 비판이 제기된다.

서울 중구 NH농협은행 본점의 모습. 연합뉴스

13일 더불어민주당 문대림 의원실이 농협은행으로부터 받은 자료에 따르면 지난 8월 말 농협은행의 기술금융 대출잔액이 20조원을 돌파한 가운데 우량기술기업으로 분류되는 T2와 T3 등급의 기업에 집행된 대출은 1조2116억원으로, 전체 중 6%에 불과했다. 최우수 기술등급(T1)을 받은 기업에 대한 대출 집행은 0건이었다.



이는 기술금융 도입 초기인 2015년 말 기준 우수기술기업(T1∼T3)에 집행된 대출이 53%를 차지하던 것과 비교해 높은 경쟁력을 갖춘 기술기업 지원이 크게 줄어든 것이다. 그 외 전체의 92%에 달하는 자금이 중위권(T4∼T6)에 쏠려 있었다.



특히 농협은행 기술금융의 신규대출은 줄고, ‘대환(서류상 기존 대출을 새 대출로 갈아타는 방식)대출’ 비율은 크게 늘어난 것으로 나타났다. 2015년 말 농협은행 기술금융 신규대출 비율은 99%를 넘어섰고, 대환대출은 1% 채 안 됐다. 하지만 10년 새 대환대출 비율은 지난 8월 말 기준 21%로 급등했다.



기술금융은 담보가 없어도 ‘기술력’에 따라 신용을 평가해 중소기업에 대출을 내주는 상생금융 정책이다. 그런데 농협은행의 경우 기술금융의 핵심인 우수기술기업을 발굴·지원하기보다는 기존 대출을 연장하는 데 자금을 투여한 셈이다. 더군다나 농협은행의 ‘농업 분야 기술금융’ 대출은 2877건으로, 전체(8만6356건)의 3%에 불과했다. 농업 디지털 혁신을 강조해 온 농협은행의 과제를 달성하기에는 역부족이라는 평가도 나온다.



문 의원은 “농협은행이 기술금융의 본래 목적을 달성하지 못하고 있다”며 “평가 기준 강화, 사후평가, 품질심사평가 도입 등으로 제도의 내실화와 공정성을 높여야 한다”고 강조했다.