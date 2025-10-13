여전히 온라인서 “캄보디아 텔레마케터, 월급 4500만원”…구인 글 기승

캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 납치·고문 사건이 잇따라 발생한 가운데, 여전히 온라인에서는 ‘고수익 아르바이트’를 미끼로 캄보디아행(行)을 권하는 구인 글이 올라오고 있는 것으로 확인됐다.

사진 = 클립아트코리아 제공

13일 연합뉴스에 따르면, 이날 한 동호회 커뮤니티의 구인 게시판에 “최고의 고수익 일자리”라며 캄보디아 시아누크빌에서 일할 ‘TM(텔레마케팅) 직원’을 구한다는 글이 게재됐다.

글 작성자는 평균 월급이 1500만∼3000만원에 달하고 지난달 한 직원은 월급 4500만원을 받아 갔다며 “벌 수 있을 때 빠르게 벌고 내 인생을 되찾아야 한다”고 적었다.

특히 최근 잇따른 한국인 대상 범죄로 인한 불안감을 의식한 듯 “감금·폭행 같은 말도 안 되는 일은 없고 쓸데없이 그런 의미 없는 짓을 하지도 않는다”며 “안전 걱정할 필요가 없을 정도로 회사 운영진들은 오직 같이 일해서 서로 돈 많이 벌자는 ‘윈윈’ 마인드뿐”이라고 강조했다.

이 글 외에도 해당 사이트에는 ‘고수익’ 일자리를 앞세운 구인 글이 20여건 이상 확인됐다.

또 참여자가 7800여명에 달하는 텔레그램 비밀 대화방에서는 전날 “일자리를 구한다”는 메시지에 “통장 3개와 모바일 OTP(일회용 비밀번호) 생성하고 캄보(디아) 올 수 있느냐. 월 500(만원) 맞춰드린다”는 답장이 달린 것으로 전해졌다.

당근마켓에도 건당 40만원 지급을 약속하며 “캄보디아에 서류 가져다주실 분 찾는다. 비행기 표는 저희가 왕복으로 발급해드린다”는 구인 글이 올라오기도 했다.

한편, 경찰은 최근 캄보디아에서 한국인 납치·고문 사건이 잇따르면서 불안감이 커지고 있다.

경찰은 캄보디아 내 한국인 범죄 피해 사망자 등에 대한 전수조사를 강화하는 한편, 캄보디아 범죄 대응책으로 코리안 데스크(한인 사건 처리 전담 경찰관) 설치, 경찰 영사 확대 배치, 국제 공조수사 인력 30명 보강 등을 추진 중이다.

유재성 경찰청장 직무대행은 이날 “캄보디아는 다른 동남아국에 비해 경찰 간 협조 관계가 원활하지 않은 것은 사실”이라며 “외교부 등 관계 당국과 협조해서 계속 노력을 기울이고 있다”고 말했다. 이어 “다음 주 캄보디아 경찰청 차장과의 양자 회담에서 캄보디아 내 코리안 데스크 설치 및 현지 경찰의 강력 대응을 요구하겠다”고 말했다.

경찰은 지난 8월 8일 캄보디아 깜폿주 보코산 지역에서 숨진 대학생 사건이 한국 경찰에 접수된 경위도 공개했다. 지난 8월 사건 발생 이후 한국 경찰청에 변사자 지문 감식 요청이 들어왔고 8월 12일 국립과학수사연구원은 긴급 감정 결과를 현지 대사관에 통보했다.

경찰 관계자는 “이번 사건은 실종자에 대한 정확한 위치 정보가 없어서 확인에 어려움을 겪었다”고 설명했다. 이번 사건 가해자가 ‘대치동 마약 사건’과도 연루됐다는 의혹에 대해서는 현재 수사 중이다.

경찰은 관련 수사기록에 대한 열람이 10월 내로 가능하도록 캄보디아 당국에 요청했다.