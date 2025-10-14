日서 ‘한미일 경제대화’… 위기 해법 찾나

정의선·이재용·조현준 등 참석

3국 리더들 집결 경제 발전 논의

국내 주요 그룹 총수들이 일본에서 열리는 ‘한미일 경제대화’(TED)에 참가해 상호 경제 발전과 복합 위기 타개 방안 모색에 나선다. 13일 재계에 따르면 정의선 현대자동차그룹 회장과 이재용 삼성전자 회장, 조현준 효성그룹 회장이 14∼15일 일본 도쿄에서 열리는 제3회 한·미·일 경제대화에 참석하는 것으로 알려졌다.

정의선 현대차그룹 회장이 2024년 9월 4일 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 제2회 한미일 경제대화에 참석해 인사말을 하고 있다. 현대차그룹 제공

TED는 한·미·일 세 나라의 정·재계 주요 리더들이 모여 민주주의와 공동 번영을 위해 다각적인 기회를 발굴하고, 포괄적인 상호이익 확대 방안을 논의하는 정책 세미나로 현대차그룹이 후원사다.



2023년 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 출범해 3회째를 맞은 이번 행사는 국제 유력 싱크탱크인 우드로윌슨센터와 허드슨연구소, 21세기정책연구소, 인도·태평양포럼, 동아시아재단 5개 기관이 공동 주관한다.

올해 행사에는 지난해 한국에서 열렸던 때처럼 미국의 빌 해거티 테네시주 상원의원(공화)과 조지 글래스 주일 미국대사, 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관 등 3국 주요 인사 100명 정도가 참석할 것으로 알려졌다. 기업만 보면 현대차와 삼성, 효성 외에 한화그룹과 LG그룹, 퀄컴, 페덱스, 소프트뱅크그룹, 토요타, 소니그룹, NTT 등의 고위 관계자가 참석할 예정이다.