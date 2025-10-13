YB, 11월 데뷔 30주년 전국투어 돌입

밴드 YB가 다음 달 22∼23일 서울 장충체육관을시작으로 데뷔 30주년 기념 전국투어 ‘YB 리마스터드 3.0: 트랜센던트(YB REMASTERED 3.0: Transcendent)’에 돌입한다고 소속사 디컴퍼니가 13일 밝혔다.

YB는 서울에 이어 다음 달 29∼30일 안산 문화예술의 전당, 12월 6∼7일 창원 KBS창원홀, 12월 13∼14일 수원 경기아트센터, 12월 20일 대구 엑스코 전시장 1홀, 12월 24∼25일 고양 아람누리, 12월 27∼28일 부산 벡스코 오디토리움 등을 찾는다.

YB는 이번 투어를 통해 지난 30년간 사랑을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전한다.

멤버들은 ‘초월’을 뜻하는 공연명처럼 30년의 서사를 관통하는 드라마틱한 무대와 압도적인 밴드 사운드를 선보일 계획이다.

윤도현은 “일정만 허락된다면 전국 방방곡곡을 찾아가 팬들과 호흡하겠다”며 “이번 공연을 통해 팬들과 음악으로 하나 되고 싶다”라고 전했다.

티켓은 인터파크 NOL 티켓에서 예매 가능하다.