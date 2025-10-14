김장철 앞두고 ‘마포나루 새우젓축제’

17일부터 월드컵공원 평화광장

서울 마포구가 17~19일 월드컵공원 평화광장 일대에서 ‘제18회 마포나루 새우젓축제’를 개최한다. 13일 구에 따르면 이번 축제는 전통을 담고, 사람을 잇고, 지역을 살리는 축제라는 의미의 ‘마포 품다, 새우 담다, 축제 잇다’라는 슬로건 아래 모든 세대를 아우르는 문화교류의 장으로 꾸며질 예정이다.



축제는 새우젓을 실은 황포돛배의 입항을 맞이하러 가는 ‘마포나루 사또행차 행렬’로 시작된다. 축제기간 평화광장 난지연못에는 LED 황포돛배를 띄워 과거의 전통과 현재의 감성이 만나는 풍경을 연출한다.



축제기간 곳곳에서는 새우를 주제로 한 즐길 거리가 펼쳐진다. 가족 프로그램인 ‘엄빠랑 축제가자’를 비롯해 스마트폰 카메라로 축제현장을 인식해 가상의 새우를 포획하는 ‘새우잡기 증강현실(AR) 게임’, ‘누가누가 새우처럼 허리 잘 꺾나 림보’ 등이 준비됐다.



강경, 광천, 보령, 소래, 신안, 부안 등 산지 6곳의 우수 업체 8곳이 참여하는 새우젓 장터도 열린다. 시중 가격보다 평균 10~15% 저렴하게 살 수 있다.