“오늘도 우산 챙기세요” 전국 흐리고 가을비 [오늘날씨]

사진=뉴시스 제공

화요일인 14일은 전국 대부분 지역에 비가 내릴 전망이다. 기상청은 이날 강원영동과 일부 남부지방, 제주도는 밤까지 비가 이어지겠다고 예보했다.

14일 지역별 예상 강수량은 △서울·인천·경기 5㎜ 미만 △강원영동남부 10~60㎜ △강원영동중부 5~40㎜ △강원영서남부·영동북부 5~20㎜ △강원영서중·북부 5㎜ 안팎 △충북 5~20㎜ △대전·세종·충남 5㎜ 안팎 △광주·전남 5~40㎜ △전북 5~20㎜ △부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도 10~60㎜ △제주도 5~30㎜다.

새벽까지 강원 영동 남부와 경상권 동해안, 남해안을 중심으로 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

오전까지는 전남권과 경남권을 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

이번 비는 내리고 그치기를 반복하며 모레(16일)까지 이어지겠다.

당분간 아침 기온은 평년(6~15도)보다 높겠고, 낮 기온은 평년(20~23도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 이날 아침 최저기온은 14~22도, 낮 최고기온은 18~26도가 되겠다.

지역별 상세 관측자료(AWS)에 따르면 이날 오전 6시 기준 주요 도시 기온은 △서울 14.6도 △인천 14.6도 △춘천 13.5도 △강릉 14.0도 △대전 16.4도 △대구 16.9도 △전주 18.2도 △광주 19.9도 △부산 19.6도 △제주 24.8도다.

최고 기온은 △서울 21도 △인천 22도 △춘천 21도 △강릉 19도 △대전 22도 △대구 21도 △전주 25도 △광주 25도 △부산 23도 △제주 28도로 예상된다.

기상청은 풍랑특보가 발효된 동해중부먼바다와 강원남부앞바다, 동해남부북쪽해상은 밤까지 바람이 매우 강하게 불고 물결이 1.0~3.5m로 매우 높게 일겠다며 항해 및 조업하는 선박에 유의를 당부했다.

다음날(15일)까지 동해안과 제주도해안을 중심으로 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 청정한 동풍 기류 유입과 강수 영향으로 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.