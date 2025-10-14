‘강원래♥’ 김송, 이란성 쌍둥이 고백 “이북 출신 러시아 혼혈”

KBS Joy 예능 프로그램 '무엇이든 물어보살' 화면 캡처

가수 김송이 뒤늦게 알게 된 출생의 비밀을 밝혔다.

13일 오후 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 '무엇이든 물어보살'에서는 '강원래 아내'로 잘 알려진 가수 김송이 이란성 쌍둥이 김재현 씨와 동반 출연했다.

김송은 "둘이 이란성 쌍둥이고, 내가 5분 누나"라고 고백했다. MC 서장훈과 이수근이 "진짜냐? 전혀 몰랐다"라며 깜짝 놀랐다.

김재현 씨는 현재 시니어 모델로 활동하고 있다며 "제가 20년 동안 (말레이시아) 해외 생활하다가 사기당해서 작년에 들어왔다. 강한 외모, 문신 때문에 광고 섭외가 들어와도 잘 안되더라"라는 등 고민을 토로했다.

이 가운데 김송이 출생의 비밀을 전해 놀라움을 더했다. 그는 "예전부터 혼혈 소리 듣고 자랐다. 기사 보면 악플이 많이 달렸지만, 난 기분 나쁘지 않았다. 이상하게 나한테 컬러 렌즈 꼈냐고 다 물어보더라"라고 회상했다.

그러면서 "(이런 상황이) 좀 특이하다 싶어서 좋았는데, 작년에 할머니 제사가 있었고, 고모가 와서 이런 얘기를 하게 됐다. 내가 '아무래도 할머니 쪽이 (외모가 이국적이라서) 의심스럽다' 했다. 그랬더니 고모가 저한테 귓속말로 '러시아' 하는 거다"라면서 "할아버지, 할머니가 이북 출신인데, 러시아 피가 섞인 걸 작년에서야 알았다"라고 털어놔 놀라움을 더했다.

한편 2003년 강원래와 결혼한 김송은 슬하에 2014년생 아들 강선 군을 두고 있다.