감지된 ‘좌표 찍기’만 수십건…양문석 “특정 세력에 휘둘려선 안 돼”

네이버, ‘최신순’ 댓글 정렬 등 정책 시행

더불어민주당 양문석 의원. 뉴시스

대선을 앞두고 네이버가 도입한 ‘이용자 반응 급증 감지 시스템’에 뉴스 댓글 여론몰이를 의미하는 ‘좌표 찍기’ 등 이상 반응 수십건이 감지됐다.

14일 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 양문석 의원이 네이버에서 받은 자료에 따르면 지난 4월부터 이달까지 네이버의 ‘이용자 반응 급증 감지 시스템’이 뉴스 서비스 댓글 공감·비공감의 비정상적 급증 등을 의미하는 이상 반응 약 60건을 탐지했다.

네이버는 댓글의 공감·비공감 트래픽이 일정 기준을 초과하면 댓글 목록을 자동 비활성화하고, 댓글 정렬 방식을 공감순이 아닌 최신순으로 제한하는 정책을 지난 9월부터 적용하고 있다.

아울러 ‘악성 댓글 지수’ 제도 도입으로 관련 지수가 일정 기준을 초과하면 자동으로 댓글창을 비활성화하거나 노출 방식을 제한하는 시스템 구축 등 댓글 서비스 개선안도 마련하고 있다.

네이버는 정보통신망법에 따라 타인의 명예나 사생활·초상권 등을 침해하는 게시물의 ‘게시 중단 요청 서비스’도 운영 중인데, 월평균 1만5000~2만건의 콘텐츠가 삭제 등 임시 조치된 것으로 집계됐다.

경기 성남시 분당구 네이버 사옥. 뉴시스

양 의원은 “국민 여론이 특정 세력의 좌표 찍기에 휘둘리는 현실을 방관해선 안 된다”며 “네이버는 국가의 대표 포털로서 건전한 여론 형성과 민주주의 수호에 걸맞은 책임과 의지를 행동으로 보여야 한다”고 강조했다.

국정감사에서 네이버 뉴스 서비스 정책을 점검하기 위해 뉴스총괄 김수향 전무를 증인으로 신청했으나, 네이버가 댓글 서비스 개선을 약속한 만큼 증인 신청을 철회하기로 했다고 양 의원실은 전했다.