경찰, KT 소액결제 범행도구 '불법 통신장비' 1차 검증 마쳐

"정보 추출해 분석 중…조만간 민관합조단과 2차 검증 착수"

경찰이 KT 무단 소액결제 사건의 범행 도구인 불법 통신 장비에 대한 1차 검증을 마치고 추출한 정보를 분석 중이다.



경기남부경찰청 사이버수사과는 14일 정례 기자간담회에서 '불법 초소형 기지국'(펨토셀)으로 알려진 불법 통신 장비에 대한 KAIST 김용대 교수팀의 1차 검증을 최근 마쳤다고 밝혔다.

펨토셀 시연 장면. 경기남부경찰청 제공

불법 통신 장비는 27개의 네트워크 장비 개별 부품이 하나의 세트를 이루고 있는 것으로 알려졌다.



이 장비는 언론을 통해 '펨토셀'로 불려 왔으나, 27개 개별 부품 중 펨토셀 역할을 하는 것은 부품 1개로 추정되고 있다.



경찰 관계자는 "이번 검증에서 장비의 구성과 작동 방법에 대해 살펴보고, 그 안에서 정보를 추출했다"며 "현재는 이에 대한 분석을 진행 중"이라고 설명했다.



추출한 정보는 우리가 알아볼 수 있는 이름이나 전화번호 등의 개인정보가 아니고, 디지털 정보 형태여서 분석이 필요하다고 경찰은 전했다.



경찰은 조만간 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원(KISA), 민간위원 등으로 구성된 민관합동조사단의 2차 검증 일정을 잡을 계획이다.



한편 경찰이 접수한 KT 무단 소액결제 사건의 피해 규모는 전날 기준 220명에 1억4천여만원이다.



지역별로는 경기 광명 124명(8천100만원), 일산 1명(90만원), 과천 10명(445만원), 부천 7명(578만원), 서울 금천 67명(4천100만원), 동작 5명(330만원), 서초 2명(170만원), 인천 부평 4명(250만원)이다.

