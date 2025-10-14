[속보] 李 대통령 “캄보디아 피해자 신속 송환해야”

“국민의 생명 지키는 것이 정부의 가장 큰 책임”



이재명 대통령은 14일 캄보디아 범죄 한국인 피해와 관련해 “정부는 우리 국민의 안전을 확보할 수 있는 가용 가능한 방안을 최대한 즉시 실행해달라”고 지시했다.

이재명 대통령이 14일 오전 서울 대통령실에서 열린 제45회 국무회의에서 안규백 국방부장관에게 질의하고 있다. 대통령실사진기자단

이 대통령은 이날 오전 용산 대통령실에서 제45회 국무회의를 열고 “국민의 생명과 안전을 지키는 것이 정부의 가장 큰 책임”이라며 “지금은 다른 무엇보다 피해자들을 보호하고 사건 연루자들을 국내로 신속하게 송환해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “캄보디아에서 최근 취업사기·감금 범죄가 횡행하고 있다”며 “우리 국민들이 크게 피해를 입고 있다”고 말했다.

이 대통령은 “발표된 자료를 보면 각국에서 체포된 사람들이 많은데 우리나라가 다섯 번째, 여섯 번째쯤 되는 것 같다. 숫자가 적지 않은 것 같다”며 “우리 국민들이 자녀와 이웃들, 캄보디아에서 감금된 피해자들에 대해 걱정을 많이 하고 있다”고 했다.

이어 “관계 부처는 캄보디아 정부와 협의를 통해 양국의 치안 당국 간 상시적 공조 체제 구축에 속도를 내달라”며 “실종신고 확인 작업도 신속히 진행해야 된다”고 했다.

아울러 “유사 피해를 원천적으로 차단하기 위해서 범죄피해 우려 지역에 대한 여행제한 강화도 서두를 필요가 있겠다”며 “국민들이 재외공관에 도움을 요청하면 즉시, 또 상시 대응할 수 있도록 관련 제도 정비와 인력과 예산 편성에도 만전을 기해주길 바란다”고 했다.

이 대통령은 “현지 우리 교민들이나 국가기관 소속 공무원들이 자기 사비를 털어 지원해주고 있다는 이야기도 있던데, 최소한 예산 문제 때문에 업무에 지장이 생기진 않게 해주면 좋겠다”며 “가용 자원을 총동원해서 신속하게, 정확하게, 확실하게 대응해주길 바란다”고 거듭 당부했다.