‘플래티넘 라벨’ 격상 앞둔 2026년 대구마라톤 4만명 참가 접수

대구시는 ‘2026대구마라톤대회’ 참가 접수를 마감한 결과 최종 신청자 수가 4만1104명으로 집계됐다고 14일 밝혔다.

이는 올해 대회(81일 소요)에 비해 60일 빠른 수준이다. 종목별로는 풀코스 2만5명, 10㎞ 1만5648명, 5㎞(건강달리기) 5451명 등이다.

올해 2월 치러진 대구마라톤대회에서 참가자들이 대구 도심을 달리고 있다. 대구시 제공

대구지역 신청자는 1만7901명(43.6%)이었으며 다른 지역과 해외는 각 2만1956명(53.4%), 1247명(3%)으로 파악됐다. 해외 참가자 수는 지난해 315명에서 약 4배 증가했다. 대구마라톤의 국제적 위상이 한층 높아진 것으로 시는 분석했다.

연령대별로는 30대가 1만4852명(36.1%)으로 가장 많았고 이어 40대 1만2836명(31.2%), 20대 5221명(12.7%) 등의 순으로 집계됐다.

대구마라톤은 2023년부터 3년 연속 세계육상연맹(WA)이 인증하는 ‘골드라벨’을 획득한 가운데 치러쳤다. 대구시는 최고 등급인 ‘플래티넘’ 라벨 대회로의 격상을 추진 중이다.

시는 대한육상연맹의 승인을 받아 세계육상연맹에 플래티넘 라벨 등록 신청을 완료했다. 시는 최종 승인(12월 예상)을 받을 때까지 세계 최정상급 선수 초청 등에 힘쓸 계획이다. 대회는 내년도 2월22일 대구스타디움 및 대구 도심에서 치러진다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “2026대구마라톤 참가 접수가 많은 관심 속에 조기 마감된 만큼 참가자들이 자부심을 느낄 수 있도록 대회를 철저히 준비하겠다”고 말했다.