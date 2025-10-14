'독사과2' 전현무, '17살 차이' 여사친 "허영지와 연애사 털어놓는 사이"

'리얼 연애실험실 독사과' 시즌2 11월 1일 SBS PLUS·K-STAR 첫 방송

'리얼 연애실험실 독사과' 시즌2. SBS PLUS·K-STAR

SBS Plus 예능 '리얼 연애실험실 독사과' 시즌2 MC를 맡은 방송인 전현무가 프로그램에 대한 애정을 내비쳤다.

SBS Plus는 14일 '독사과' 시즌2 MC를 맡은 전현무의 인터뷰를 공개했다.

'독사과' 시즌2는 사랑하는 사람들의 본모습을 낱낱이 공개하고 요즘 연애 트렌드부터 남녀의 생각 차이를 다루는 밀착 리얼실험 예능으로 전현무와 윤태진, 양세찬, 이은지, 허영지가 출연한다.

시즌1에 이어 시즌2 MC를 맡게된 전현무는 "시즌 1보다 훨씬 더 업그레이드 되고 독해져서 돌아왔다. 저랑 비슷한 나이대거나 동생들은 '넷플릭스 이상의 몰입감!'이라고 표현하며 기대하고 있다"고 말했다.

새로 투입된 MC 윤태진, 허영지와 기존 출연진 양세찬, 이은지에 대해서는 "윤태진은 솔직하고 거침없는 성격으로 알고 있고 양세찬, 이은지 씨와는 이미 호흡이 좋아 두말하면 잔소리다"라고 언급했다.

'리얼 연애실험실 독사과' 시즌2 MC 전현무. SBS PLUS·K-STAR

이어 "허영지 씨는 개인적인 친분이 있어서 연애 이야기를 자주 나누는 사이고 서로의 연애사도 다 알 정도라 기대가 된다"고 밝혔다.

다양한 플랫폼에서 연애 예능이 쏟아지는 요즘, 전현무는 "요즘 매칭 프로들은 참가자만 보여주고 패널들은 상황을 추측하는 경우가 많은데, '독사과'는 실제 상황을 보여주는 동시에 패널들이 직접 대입해 솔직한 얘기를 나눈다"며 차별점을 뒀다.

이어 "커플 얘기 뿐만 아니라 요즘 연애 트렌드부터 앙케이트 조사, 남녀 간 생각 차이를 다루며 이론과 실제가 함께 있는 연애 교과서 같은 프로그램"이라고 설명했다.

'리얼 연애실험실 독사과' 시즌2는 오는 11월 1일 SBS PLUS와 K-STAR에서 오후 8시 첫 방송된다.