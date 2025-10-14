테슬라 차주 오열?…K Car “보증만료 테슬라 충전 결함 우려에 가격 하락”

배터리 충전량 제한 ‘BMS_a079’ 코드 문제 불거지며 시세 약세

보증만료 후 큰 비용 부담 우려

테슬라 모델 Y. 사진=테슬라코리아 제공

테슬라 일부 모델에서 배터리 관련 문제가 화두로 떠오르면서 중고차 가격의 하락으로 이어지고 있다.

직영중고차 플랫폼 K Car(케이카)는 국내 중고차 시장에서 유통되는 주요 모델을 대상으로 평균 시세를 분석한 결과 최근 테슬라의 국내 중고차 시장 주력 유통 모델인 ‘모델3’와 ‘모델Y’의 시세가 지난 8월부터 하락세를 보이고 있다고 14일 밝혔다.

중고차 시세 하락의 가장 큰 원인은 배터리 충전량 제한 ‘BMS_a079’ 코드 문제다.

배터리 관리 시스템(BMS)이 배터리 충전량을 제한하면서 배터리를 교체하라고 권유하는 이른바 ‘BMS_a079’ 코드가 표시되는 증상이 잇따라 보고되면서 관련 모델의 구매에 영향을 끼치고 있다.

배터리 교체에는 약 3000만원의 비용이 발생하는 것으로 전해졌다.

특히 국내에서 관련 문제가 화두가 된 8월을 기점으로 시세 약세가 두드러지는 모습이다.

실제 모델3의 평균 시세는 7월 3847만원을 보이다 8월 3771만원, 9월 3729만원으로 시세가 각각 전월 대비 2.0%, 1.1% 하락했다.

모델Y는 역시 같은 기간 4918만원, 4825만원, 4789만원으로 1.9%, 0.7% 하락하는 모습을 보였다.

이 가운데 주로 관련 문제의 발생 빈도가 높은 것으로 알려진 2021년식 모델이 상대적으로 더 약세를 보이고 있다.

전월 대비 시세 하락폭을 보면 모델3는 8월에 2.8%, 9월 1.2% 내려갔고 모델Y도 같은 시기 3.1%, 2.8% 각각 하락했다.

제조사 보증이 남아있는 경우 배터리 무상 교체가 가능하지만, 보증이 만료된 경우에는 상당한 배터리 교체 비용이 들어가는 점은 소비자에게 부담이 되는 것이다.

이민구 케이카 PM팀 수석 애널리스트는 “보증이 만료된 차량은 자칫 수 천만 원에 달하는 배터리 교체 비용이 소요될 수 있다”며 “이런 요소를 따져보지 않고 구매하면 낭패를 볼 수도 있어 신중히 접근해야 한다”고 조언했다.