세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

빙그레, 친환경 전자제품 자원순환 캠페인 실시

입력 : 2025-10-14 22:30:00
수정 : 2025-10-14 22:26:46
폰트 크게 폰트 작게
김수연 기자 sooya@segye.com
구글 네이버 유튜브

빙그레는 전자제품의 친환경적인 회수와 재활용을 위한 자원순환 캠페인을 실시했다고 14일 밝혔다.

캠페인 참여를 기념해 기념사진 촬영 중인 빙그레 직원들. 빙그레 제공

 

빙그레는 이날 국제 전자폐기물 없는 날을 맞이해 E-순환거버넌스와 함께 이번 캠페인을 진행했다. 빙그레 임직원들은 가정과 사무실에서 사용하지 않는 전자제품을 자발적으로 수거해 올바른 분리배출과 지속가능한 자원순환에 기여했다.

 

이번 캠페인은 올바른 자원순환 실천문화 확산을 위해 ‘Return(회수)’, ‘Recycle(재활용)’, ‘Reward(혜택)’의 세 가지 테마로 구성됐다. 친환경 전자제품 회수 프로세스를 안내하고 전자제품을 수거할 수 있는 공간을 조성했으며, 자원순환 과정을 직접 체험할 수 있는 사회관계망서비스(SNS) 참여형 이벤트와 포토존을 운영했다. 지속가능한 자원순환에 기여할 수 있는 기회를 확대하기 위해 캠페인 참가자 전원에게 커피 쿠폰을 제공하고 경품 추첨 이벤트를 진행하는 등 특별한 혜택도 마련했다.

 

E-순환거버넌스는 폐전기전〮자제품의 회수 및 재활용에 앞장서는 비영리 공익법인으로, 빙그레는 사업장에서 발생하는 폐전기전〮자제품을 E-순환거버넌스에 인계해 회수된 제품이 친환경적 프로세스를 거쳐 재활용될 수 있도록 협력하고 있다.

 

빙그레 관계자는 “많은 임직원들이 자원순환 체계 구축에 동참해 뜻깊은 시간을 보냈다”며 “빙그레는 앞으로도 ESG경영을 실천할 수 있도록 다양한 임직원 참여 활동을 지속할 예정”이라고 밝혔다.

김수연 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지