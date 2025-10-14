'컴백 D-1' 화사, 신곡 콘셉트 위해 단발머리로 깜짝 변신

화사 인스타그램

다채로운 콘셉트로 매번 화제가 된 가수 화사(HWASA)가 단발머리로 색다른 매력을 드러냈다.

화사는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "Good Goodbye 2025.10.15 (Wed) 6PM KST"라는 글과 함께 신곡 콘셉트 사진을 게시했다.

사진 속 화사는 모래사장에서 빨간 투 피스 드레스를 입고 시크하면서도 자연스러운 분위기를 자아냈다.

또 다른 사진에서는 흰색 베일을 쓰고 카메라를 응시하거나 아이보리색 드레스를 입고 픽업 트럭 위에 걸터 앉고 트렁크를 들고 숲길을 걸어가는 모습으로 전반적으로 몽환적인 분위기가 돋보인다.

화사 인스타그램

화사 인스타그램

화사 인스타그램

2014년 그룹 마마무(MAMAMOO)로 데뷔한 화사는 2021년 솔로 앨범 'Guilty Pleasure'를 시작으로 'I Love My Body', '마리아', 'Chili', 'NA' 등을 발매하며 솔로 활동을 펼쳐왔다.

매번 파격적이고 색다른 컨셉으로 주목받아 온 화사는 앞서 선보여온 댄스곡들과 달리, 신곡은 가을에 맞게 차분한 감성을 담은 곡으로 어떤 무대를 선보일지 관심이 집중된다.

화사의 이번 신곡 'Good Goodbye'(굿 굿바이)는 오는 15일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.