추석 연휴에 3천200만명 이동…일평균 교통사고 45％ 감소

국토교통부는 지난 2일부터 12일까지 추석 연휴 특별교통대책 기간에 총 3천200만명이 이동한 것으로 잠정 집계됐다고 14일 밝혔다.



이는 대책 기간이 엿새였던 작년 이동 인원(2천973만명)보다 7.6％ 증가한 수준이다. 다만 일평균 이동 인원은 771만명으로 2.5% 감소했다.

추석 연휴 첫날인 3일 서울 서초구 잠원IC 부근 경부고속도로 하행선이 귀성 차량으로 정체를 빚고 있다.

대부분 승용차(84.7%)를 이용했고 철도(7.5%), 버스(5.7%) 순으로 나타났다.



전국의 교통사고 발생 건수는 일평균 263건으로 작년(480건)보다 45.2％ 감소했다. 일평균 사망자 수는 6.8명에서 6.5명으로 감소했다.



고속도로의 일평균 통행량은 541만대로 작년(555만대) 대비 2.5% 줄어들었다.



서울→부산 귀성길은 9시간 15분이 소요돼 작년보다 1시간 10분 길어졌지만, 부산→서울 귀경길은 작년보다 35분 짧아진 9시간 55분이 걸렸다.



엄정희 국토교통부 교통물류실장은 "국민들의 적극적인 참여와 협조로 특별교통대책 기간에 큰 사고 등이 없었던 것에 대해 감사한다"면서 "국민들의 이동 안전과 편의가 증진될 수 있도록 지속해 노력하겠다"고 말했다.

<연합>