분주한 국감장 [한강로 사진관]

2025년 국정감사 일정이 시작된 가운데, 국회 각 상임위원회 회의장은 피감기관 관계자들로 발 디딜 틈이 없다. 기관장과 간부, 실무진 등 수백 명이 국회를 찾아 의원들의 질의에 대비하며 긴장감이 감돌았다.

14일 서울 여의도 국회 본청에서는 산업통상자원중소벤처기업위원회, 문화체육관광위원회, 과학기술정보방송통신위원회 등 13개 상임위의 국정감사가 동시에 열렸다. 회의장 복도와 대기실에는 피감기관 직원들이 빼곡히 앉아 자료를 정리하고, 담당자들은 노트북으로 실시간 질의 내용을 모니터링하는 등 분주한 모습을 보이고 있다.