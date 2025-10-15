도성 안 첫 동네 역사적 의미, 지키는 공동체 없인 무의미 [스페이스도슨트 방승환의 건축진담]

(69) 돈의문 박물관마을의 부고



살아있는 박물관 지향

2017년 문 열었지만

코로나로 방문객 끊기고

서울시 정책 변화 따라

경희궁역사문화공원에

편입, 자취 감출 운명



역사공원이든

문화공원이든

마을과 함께하는

주민 없이는

생활조직 지킬 수 없어

가끔 누군가가 아닌 어딘가의 부고(訃告) 소식을 접할 때가 있다. 8월 말 돈의문 박물관 마을의 운영을 중단한다는 뉴스도 그런 소식 중 하나였다. 쓸모가 다한 도시공간이 시민들이 자주 그리고 더 유용하게 사용할 수 있는 장소로 바뀌는 건 자연스러운 과정이지만 때로는 다른 이유로 변하기도 한다. 돈의문 박물관 마을은 어떤 이유로 없어지는 걸까? 그곳에 새롭게 들어설 경희궁 일대 역사문화공원은 사라진 도시공간에 대한 아쉬움을 채워 줄 수 있을까?



돈의문 박물관 마을이 조성된 계기는 현재 경희궁자이 아파트단지가 들어선 돈의문뉴타운이다. 2015년 서울시는 돈의문뉴타운이 개발되면서 기부채납될 근린공원 부지에 돈의문 박물관 마을을 조성하기로 했다. 한양 도성의 서대문(돈의문) 안쪽 첫 번째 동네라는 의미와 1800년대 지적(地籍)에 나온 길과 필지가 그대로 남아 있다는 역사적 가치에 주목했기 때문이다.

돈의문 박물관 마을의 운영 중단 소식은 새롭게 조성될 도시공간에 대한 기대감을 일으키기도 하지만 동시에 기존 도시공간이 사라지는 이유를 생각하게 만든다. 중요한 건 박물관 마을이든 역사문화공원이든 시장의 취향이 아닌 시민의 애착이 스민 도시공간이어야 지속될 수 있다.

2017년 9월 문을 연 돈의문 박물관 마을은 박제화된 유물이 아닌 ‘살아 있는 박물관’을 지향했다. 공간 조성 방식도 철거 후 전면 신축이 아닌 기존 68개동 중 15개만 전면 철거하고 나머지는 대수선과 증개축을 했다. 아파트단지로 재개발된 부지 안에 있었던 도시한옥 두 채도 이곳으로 이축됐다. 서울시는 당시 박원순 시장의 시정 철학이었던 ‘도시재생’을 이곳에서 보여주고자 했다.



땅의 과거를 존중하는 방식 덕분에 알게 된 흥미로운 마을사(史)도 있다. 바로 1960~1970년대 이 일대에 가정집을 개조한 과외방이 성행했었다는 사실이다. 당시 주변에 서울고, 경기고 등 소위 명문 학교와 그곳에 들어가기 위한 유명 입시학원이 있었다. 이후 명문 학교들이 강남으로 이전하고 1980년 과외 금지령으로 인해 과외방들은 사라졌다. 그리고 그곳에 인근 회사원들을 대상으로 하는 식당들이 채워졌다.



돈의문 박물관 마을의 설계를 맡은 건축가 민현식은 이 일대를 “서민들의 삶의 흔적이 고스란히 남은 곳”이자 “지난 100년간 쌓인 기억의 저장소”로 정의했다.(MBN뉴스, 2017.9.1.자 기사) 그러면서 돈의문 박물관 마을이 소외됐던 ‘과거’를 마주하는 통로가 되기를 바랐다.



하지만 돈의문 박물관 마을은 서울시와 종로구 간의 소유권 이전 분쟁으로 임차인 유치가 늦어지면서 개장 효과를 누리지 못했다. 근현대 체험형 전시관을 갖추고 본격적으로 운영을 시작한 이후에는 하루 관람객 수가 평일 1600명, 주말 3000명에 달하기도 했지만 일시적이었다. 몇몇 건축가들은 언론을 통해 기다림이 필요하다는 의견을 냈다. 하지만 2020년 1월에 시작된 코로나19 팬데믹이 치명타를, 이듬해 새로운 서울시장 취임이 결정타를 날렸다.

일제강점기에 지어진 인천제철 서울사무소 건물을 리모델링해서 만든 ‘서울도시건축센터’.

오세훈 시장은 임기 시작과 함께 보존관리 중심의 도시재생을 ‘개발과 정비’ 중심으로 전환하는 ‘2세대 도시재생’을 발표했다. 돈의문 박물관 마을은 남산예장공원, 노들섬과 함께 역사적, 문화적 의미가 있는 공간을 명소화하는 ‘지역자산 특화형’으로 분류됐다. 돈의문 박물관 마을을 활성화하기 위해 오 시장이 선택한 첫 번째 방법은 ‘민간업체 위탁운영’이었다. 공개모집을 통해 선정된 ‘시니어벤져스 사회적협동조합’은 서울시와 3년간의 계약을 맺고 2억원을 투자해 프로그램을 다양화하고 공간을 개선했다.



이후 주말 하루 관람객 수가 7000~8000명으로 잠시 늘어났고 서울시는 이를 ‘공공성 활성화의 대표 사례’로 홍보했다. 하지만 2024년 서울시는 경희궁, 국립기상박물관, 서울시민대학, 서울시교육청, 돈의문 박물관 마을을 아우르는 13만6000㎡ 크기의 역사문화공원을 2035년까지 조성한다는 청사진을 발표했다.



계획의 핵심은 경희궁의 정문인 흥화문을 원래 위치로 옮기고 이곳에서 숭정전으로 이르는 어도(御道)와 돈의문을 복원하는 일이다. 하지만 전자를 위해서는 어도 위에 있는 서울역사박물관을 이전해야 하고 후자를 위해서는 새문안로의 차량 동선을 해결해야 한다. 모두 해결하기 쉽지 않은 문제다. 그래서 서울시는 이 둘을 장기적인 관점에서 접근하기로 했다. 반면, 돈의문 박물관 마을의 ‘재정비’는 경희궁과 연계된 시민휴식공간으로 가장 먼저 시작됐다.



구상안을 보면서 경희궁 일대 역사문화공원이 조성되면 마땅한 공원이 없는 이 지역의 시민들이 즐겨 찾는 도시공간이 되겠다는 생각이 들었다. 더불어 공원 북서쪽에 있는 홍난파가옥, 이화영기념관, 딜쿠샤 등과 같은 근대문화유산에 대한 시민들의 관심도 높아질 것 같다.



한편으로는 ‘돈의문 박물관 마을이 있는 상태에서는 이런 도시공간을 만들 수 없을까’라는 의문도 들었다. 돈의문 박물관 마을을 유지한 채 역사문화공원을 조성했다면 서울의 산업화 시대에 지어진 도시한옥과 슬래브집, 불란서주택 사이로 지나는 골목을 통과한 뒤 마주하는 공원이 더 극적으로 다가왔을 것 같다.



그간 우리는 ‘재생’이라는 이름을 포함해 ‘공원 조성’을 명분으로 내세우는 개발사업을 많이 봐왔다. 여전히 우리 도시, 특히 서울과 같은 고밀도시는 공원·녹지가 부족하고 그래서 개발을 통해 일부라도 이를 확보해야 한다는 논리다. 하지만 그렇게 조성된 공원·녹지가 우리가 생각하는 푸르름과 녹음으로 가득 찬 모습인지는 따져봐야 한다. 대표적인 사례가 서대문 반대편에 동대문디자인플라자(DDP)가 들어서 있는 동대문역사문화공원이다.



사실 공원·녹지 같지 않은 공원·녹지가 만들어지는 가장 많은 유형은 역사공원과 문화공원이다. ‘공원녹지법 시행규칙’ 제11조와 ‘별표4’에 따르면 역사공원과 문화공원 내 공원시설 부지면적에 대한 제한은 없다. 반면 다른 유형의 공원은 50%를 넘을 수 없다. 즉, 역사공원과 문화공원은 도시계획시설상 공원으로 분류되는 기준일 뿐 실제는 조성 주체가 필요로 하는 시설로 가득 채워도 ‘공원(公園)’으로 인정받는다는 얘기다.



돈의문 박물관 마을이나 앞으로 그 자리에 들어설 경희궁 일대 역사문화공원이나 솔직히 별반 차이는 없어 보인다. 돈의문 박물관 마을이 끝내 활성화되지 못한 이유는 결국 그곳이 ‘공동체 의식’을 공유하는, ‘주민이 없는’ 마을이었기 때문이다. 설계자 민현식의 바람처럼 그곳이 길, 집, 마당과 같은 물리적인 공간조직뿐만 아니라 삶과 생활의 조직이 보존되는 곳이 되려면 그 마을에 애착을 갖는 사람들이 있어야 했다. 이는 ‘박물관 마을’이 됐든 ‘마을 박물관’이 됐든 마찬가지이고 앞으로 조성될 역사문화공원에서도 똑같다. 도시공간을 만드는 방식이 몇 세대 재생이든, 그 공간을 누군가가 십수년 전에 이미 구상했든 아니면 어제 갑자기 생각했든 시장의 취향만 반영된 도시공간이라면 결국 그곳의 미래는 다를 수 없다.



방승환 도시건축작가