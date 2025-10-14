K-뷰티 디바이스 브랜드 ‘알록(Aalok)’, 美 LA 팝업 성황리 종료

17개 참여 브랜드 중 유일한 디바이스 카테고리, 현지 소비자들 관심 집중

사진 제공=알록(Aalok)

K-뷰티 디바이스 브랜드 ‘알록(Aalok)’이 미국 로스앤젤레스 멜로즈 애비뉴에서 진행된 ‘Song of Skin Camp Pop-Up’에서 현지 소비자들로부터 뜨거운 반응을 얻으며 성황리에 일정을 마쳤다.

알록은 이번 팝업에 참여한 17개 브랜드 가운데 유일하게 뷰티 디바이스를 선보인 브랜드로 현지 소비자들의 주목을 받았으며, 예상치를 뛰어넘는 판매 성과를 기록하며 북미 시장에서의 존재감을 각인시켰다. 또한 K-뷰티 브랜드의 북미 진출 관문으로 불리는 ‘Song of Skin’ 몰 정식 입점을 공식 협의 단계에 올리며 본격적인 시장 안착에 시동을 걸었다.

앞서 알록은 지난 7월 세계 3대 뷰티 박람회 중 하나인 코스모프로프 노스아메리카(Cosmoprof North America)에 참가해 글로벌 시장 진출을 본격화했으며, 이를 기반으로 8월부터는 아마존 미국몰 공식 런칭을 진행하며 본격적인 온라인 유통망 확장에 나섰다. 이번 LA 팝업은 이러한 전략의 연장선상에서 현지 소비자와 직접 만나는 자리가 됐다.

행사에는 글로벌 인플루언서들의 자발적인 참여도 이어졌다. 팔로워 84만 명의 뷰티 인플루언서 Lisa Beautify는 직접 사용 경험을 토대로 제품을 소개했으며, 팔로워 890만 명의 Elnaz Golrokh, 1,000만 유튜브 구독자를 보유한 Simji Official, 팔로워 400만 명의 ANAstasile 등이 SNS를 통해 후기를 공유하며 브랜드와 제품에 대한 기대감을 드러냈다.

알록 관계자는 “7월 코스모프로프 참가와 8월 아마존 런칭에 이어, 이번 LA 팝업은 북미 시장 내 브랜드 잠재력을 확인한 중요한 성과”라며, “앞으로도 글로벌 유통망 확장과 현지화 전략을 통해 K-뷰티 디바이스의 새로운 성장 모멘텀을 만들어갈 것”이라고 밝혔다.