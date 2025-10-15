SK그룹 특허 77건 무상나눔 ‘상생’

중소·중견기업 66곳 대상

산업통상부는 서울 양재 엘타워에서 SK그룹과 함께 66개 기업에 특허 77건을 무상으로 나눔했다고 14일 밝혔다. 기술나눔은 대기업·공공기관 등이 보유한 미활용 우수 기술을 중소·중견기업에 무상으로 이전하고, 관련 기술의 사업화를 지원해 중소·중견기업과의 상생을 강화하는 사업의 일환이다.



SK그룹이 올해 이전한 주요 특허 분야는 SK그룹이 선도하는 기술분야인 통신, 반도체, 화학·소재와 더불어 신기술 분야인 스마트 의료 관련 특허들로 이뤄졌다. 특히 이번 행사에서는 기술나눔 수혜기업들의 사업화 지원을 위해 기술사업화 전략수립을 위한 특강과 기업들의 투자유치를 지원하기 위한 컨설팅도 병행했다.