수장 공백 방미통위 놓고 설전… 野 “졸속 개편” 與 “尹정권 탓” [李 정부 첫 국정감사]

과방위 국감



위원장 인선 안돼 상임위원 전원 불참

이진숙 전 방통위장 민간인 신분 출석

野 “이진숙 축출위해 정책 연속성 희생”

與 “방통위 방송장악 도구로 쓰여 해체”

박정훈 문자 논란에 욕설·고성·정회도

방송미디어통신위원회(방미통위)가 지난 1일 공식 출범 후 신임 위원장 등 상임위원 전원이 부재한 가운데 14일 첫 국정감사를 치렀다. 국민의힘은 정부의 방송미디어 조직개편을 두고 이진숙 전 방송통신위원장을 해임하기 위한 “졸속 개편”이었다며 공세를 폈고, 더불어민주당은 윤석열 정권의 방송통신위원회가 “방송장악”에 나섰다고 맞받았다. 특히 이날 이 전 위원장이 증인으로 출석한 가운데 이 전 위원장 체포·석방을 둘러싼 여야 공방이 격화하며 정책 질의는 실종됐다는 평가가 나온다.



이날 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 방미통위 국정감사에는 이 전 위원장이 민간인 신분으로 출석했다. 국민의힘은 이 전 위원장의 수사 부당성을 집중 부각했다.

국감 출석한 이진숙 이진숙 전 방송통신위원장이 14일 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에 증인으로 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 이 전 위원장은 자신의 체포를 두고 “해임 이틀 뒤에 수갑까지 채워서 압송한다는 것은 상상하지 못하는 범주”라며 “이 정부에서는 비상식적인 게 뉴노멀이 됐다”고 말했다. 이재문 기자

국민의힘 박충권 의원은 “(이 전 위원장 체포는) 공개숙청이자 공포정치”라며 “‘민주당에 덤비면 이진숙처럼 된다’는 전국민에 대한 경고 메시지였다”고 날을 세웠다. 박 의원의 질의를 받은 이 전 위원장은 “이 정부는 비상식적인 것이 뉴노멀”이라며 호응했다. 이 전 위원장은 “민주당·좌파 집단은 상상하는 모든 것을 하고, 상상하지 못하는 것도 한다”며 “(제가 방통위원장에서) 자동면직은 상상했지만, 해임 이틀 뒤에 수갑까지 채워서 압송한 일은 상상 못했다”고 했다.



민주당은 이 전 위원장에게 질의를 최소한으로 하며 발언 기회를 내주지 않았다. 심지어 김우영 의원은 질의 과정에서 국민의힘 박정훈 의원에게 받은 사적 메시지를 공개해 여야 간 욕설과 고성이 오가며 사실상 감사가 중단되기도 했다.



김 의원은 12·3 비상계엄 사태 당시 야당의 행위를 지적하는 발언을 했다가 박 의원에게 ‘에휴 이 찌질한 놈아’라고 적힌 문자를 받았다고 밝혔다. 그 과정에서 박 의원의 개인번호가 공개되자 야당은 “야 이 한심한 놈아”(박 의원), “개딸에 좌표가 찍힌다”(김장겸 의원) 등 강하게 반발하며 장내는 아수라장이 됐다. 이후 최민희 과방위원장의 지시로 정회가 두 차례나 반복됐다.



아울러 이날 국정감사는 신임 방미통위 위원장 인선이 지연되면서 상임위원 전원이 불참한 상태로 진행됐다. 이에 대한 책임을 놓고 여야는 치열한 공방을 벌였다.



야당 간사인 국민의힘 최형두 의원은 “위원장 직무대리가 지금 아무런 권한도 없는 이런 분들을 상대로 국정감사를 한다는 상황이 참 참담하다”며 “방통위가 본연의 기능을 하지 못한 상황이 지금까지 이어지고 있다”고 비판했다. 같은 당 김장겸 의원은 “방통위가 방미통위로, 방송통신심의위원회(방심위)가 방미심위로 명칭을 변경하는 데 현판 교체 등에 4억3000만원의 혈세가 들어갔다”며 “방송 정책에 익숙하지 않은 실무자들을 들여놓고 친민주당, 친언론노조 정책을 만들어서 방송을 장악하려는 것 아니냐는 말이 돈다”고 했다. 김 의원은 이어 “이 전 위원장을 축출하기 위해 정책 연속성 등을 희생한 것 아니냐”고 주장했다.



여당은 윤석열정부 당시 방통위가 언론탄압에 앞장섰다고 주장하며 방통위 폐지 및 방미통위 개편의 필요성을 부각했다. 민주당 황정아 의원은 “방심위, 방통위가 혼연일체가 되어서 내려찍은 법적 제재 중 25건이 패소했다”며 “윤석열 정권 3년 동안 언론의 자유를 위해 공정해야 할 방통위가 오히려 언론을 탄압하고 서슬 퍼런 칼이 됐다”고 주장했다. 같은 당 이훈기 의원은 방통위 폐지를 두고 “방통위가 3년 동안 윤석열 정권의 방송장악 도구로 쓰였기에 해체된 것”이라고 강조했다.



이재명 대통령의 JTBC 예능 출연을 두고도 여야 공방이 이어졌다. 국민의힘 최수진 의원은 “이번 추석 명절 이 대통령의 ‘냉장고를 부탁해’ 출연으로 국민의 원성이 높다”며 “JTBC가 이 자리에 참석해서 좀 명명백백 밝혀 줬으면 좋겠는데, 증인 채택이 계속 안 되고 있다”고 지적했다. 최 의원은 이어 방미통위 차원의 이 대통령 예능 방송 편성 과정과 방송일 연기 경위 등에 대한 조사를 촉구했다. 이에 민주당 이주희 의원은 “그렇다면 윤석열 전 대통령이 ‘유퀴즈’ 출연했으니 tvN도 불러야 하나”라며 “자중하길 바란다”고 맞받았다.