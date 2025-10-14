“월 3000만원 벌 기회”… 동남아 고수익 구인글 지금도 수두룩 [캄보디아 한국인 납치 피해 확산]

국민적 공분에도 여전히 활개



취재진이 연락하자 “직원 구한다” 답장

사이트엔 “부모님 걸고 문제 없다” 강조

중고생 겨냥 ‘미성년자 우대’ 내걸기도

“월 3000만원 벌어가실 분 찾습니다.”



캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 납치·고문 사건이 연이어 발생한 가운데 온라인에는 캄보디아 고수익 일자리를 미끼로 한 구인글이 여전히 올라오고 있다. 14일 세계일보 취재를 종합하면 해외 한인 온라인 커뮤니티와 불법도박 사이트 등에서 캄보디아와 베트남 등 동남아 지역 고수익 일자리 광고가 손쉽게 검색됐다.

온라인 포털 사이트에서 ‘캄보디아 고수익’ 등 문구로 검색만 해도 쉽게 구인 글을 발견할 수 있다. 왼쪽은 캄보디아 국기. 게티이미지뱅크·온라인 갈무리

한 구인 사이트에는 “감금 폭행 같은 말도 안 되는 일 없다”, “부모님 걸고 문제 되는 일 없다”며 안전을 강조하는 구인글이 게시돼 있었다. 이 글은 캄보디아 시아누크빌에서 텔레마케팅(TM) 업무 직원을 모집하며 기본급 첫 달 350만원에 인센티브를 더해 월평균 1500만∼3000만원 이상을 벌 수 있다고 홍보했다. 로맨스 스캠(연애빙자 사기) 업무의 경우 기본급 290만원에 인센티브를 합쳐 월평균 1000만∼2500만원 이상 소득을 올릴 수 있다고도 적혀 있었다.



이 작성자는 “다들 빚이 많았고 어렵게 결정을 내려서 왔지만, 지금은 빚도 정리하고 쉴 땐 재밌게 놀고 일할 땐 일하며 그렇게 지낸다”며 “책임지고 많이 버시게끔 모두가 도와준다”고 강조했다. 해당 구인글에 올라온 텔레그램 아이디로 취재진이 직접 연락하자 상대방은 “아직 직원 구하고 있다”며 “기본급 첫 달 350만원 맞다”고 답했다.



캄보디아 관련 범죄의 온상으로 지목된 한 온라인 카페에도 이날 ‘해외 고수익 아르바이트’ 구인글이 수십건 올라왔다.



이곳은 2023년 개설된 이후 최근 1년여간 아르바이트 구인·구직 글이 1만8000여건이나 올라왔다. 보이스피싱 조직원으로 추정되는 카페 회원은 “정말 너무 힘들고 한국에서는 답 없다고 하시는 분들은 새로운 기회를 만들라”며 “돈만 있다면 주변의 모든 문제가 자동으로 풀리는 경우가 많다”고 했다. 심지어 “중학생부터 고등학생까지 다 가능하다”며 ‘미성년자 우대’를 내건 구인글도 있었다.



재캄보디아한인회는 이날 성명을 내고 “고수익을 미끼로 이뤄지는 허위·불법 광고에 대한 지속적인 모니터링을 통해 강력한 처벌이 이뤄져야 한다”고 밝혔다.