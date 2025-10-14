캄보디아에 15일 정부합동 대응팀 급파

경찰청 주도로 국제공조 작전

현지 여행 경보 격상 검토도

李 “한국인 피해자 신속 송환”

정부가 캄보디아 내 한국인 대상 범죄 대응을 위해 15일 외교부 2차관을 단장으로 하는 정부 합동 대응팀을 캄보디아에 파견한다. 경찰청 주도로 국제공조협의체를 출범하고 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 국가에서 발생하는 한국인 납치·감금 사건에 대한 합동작전을 전개하기로 했다.

이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 대통령실 제공

이재명 대통령은 14일 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하고 외교부, 법무부, 경찰청에 캄보디아 취업 사기 감금 피해 대응 현황 및 조치 계획을 보고받고, 외교부와 경찰청, 국가정보원 등이 참여하는 정부 합동 대응팀을 캄보디아에 파견하고, 추가 피해 예방을 위해 캄보디아 주요 범죄 지역에 대한 여행 경보 격상을 검토하기로 했다고 김남준 대통령실 대변인이 전했다. 또 국가수사본부장이 현지 상황을 점검하고 수사 공조를 강화하기 위해 15일 캄보디아로 출발해 현지 수사당국과 공동조사를 할 계획이다.



이 대통령은 이날 회의 모두발언에서 “국민의 생명과 안전을 지키는 것이 정부의 가장 큰 책임이다. 지금은 다른 무엇보다 피해자들을 보호하고, 사건 연루자들을 국내로 신속하게 송환해야 된다”면서 “가용 자원을 총동원해 신속하고 정확하고 확실하게 이 문제에 대응해 달라”고 지시했다. 김 대변인은 캄보디아 협조를 견인하기 위한 가능한 모든 외교적 노력을 기울이는 한편, 유관 부처·기관과 협의해 주캄보디아 대사관에 경찰 주재관 증원을 비롯한 인력 보강 등 대사관 대응 역량을 강화해 나갈 예정이라고도 전했다.



외교부는 이날 캄보디아 내 피해빈발지역에 대한 여행경보 격상을 적극 검토하고, 현지 우리 국민 보호를 위한 영사 인력 및 예산 확충에 나서겠다고 밝혔다. 외교부는 올해 1∼8월 캄보디아 입국 후 감금 등의 피해신고가 330건 접수됐고, 이 중 260여건은 안전한 것이 확인돼 종결 처리했다고 전했다. 지난 8월 기준으로 지난해 신고 건수 포함 약 80건에 대한 조사가 진행 중이다.