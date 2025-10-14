中, 이번엔 ‘마스가’ 겨냥 보복 조치

필리조선 등 한화 美자회사 5곳

中 “중국 업체·개인과 거래 금지”

미국과 중국이 갈등을 빚는 상황에서 중국 정부가 한화오션의 미국 자회사 다섯 곳을 겨냥한 제재를 발표했다. 양국 갈등의 불똥이 한국 기업으로 튀고 있다. 양국은 무역 실무회담 등 대화를 지속하고 있지만 무역협상을 둘러싼 긴장이 고조되고 있다.

사진=연합뉴스

중국 상무부는 14일 “미국이 중국에 대해 취한 해사·물류·조선업 (무역법) 301조 조사 조치에 반격하기 위해 ‘한화오션주식회사 5개 미국 자회사에 대한 반격 조치 채택에 관한 결정’을 공표한다”고 밝혔다. 제재 대상 업체는 한화쉬핑과 한화 필리조선소, 한화오션USA인터내셔널, 한화쉬핑홀딩스, HS USA홀딩스다. 이 중 필리조선소는 지난 8월 이재명 대통령아 방문한 곳으로, 조선 분야 한·미 협력을 상징하는 ‘마스가(MASGA)’ 프로젝트의 핵심 축이다. 중국 정부는 중국 내 조직·개인이 이들 업체와 거래·협력 등 활동을 하는 것을 금지한다고 말했다.



중국 상무부 대변인은 별도 입장문을 내고 “미국이 중국 해사·물류·조선업에 대해 301조 조사를 하고 조치를 취한 것은 국제법과 국제관계의 기본준칙을 심각하게 위반했고, 중국 기업의 합법적 권익을 심각하게 훼손했다”며 “한화오션주식회사의 미국 자회사는 미국 정부의 관련 조사활동에 협조하고 지지해 우리나라(중국)의 주권과 안보, 발전 이익에 위해를 끼쳤다”고 말했다.



미·중은 해운·조선 분야에서도 신경전을 지속하고 있다. 미 무역대표부(USTR)는 지난해 중국 해양·물류·조선에 대한 ‘무역법 301조’ 조사를 개시했으며, 중국 기업이 운영하거나 소유한 선박에 순t당 50달러(약 7만원)의 입항 수수료를 부과하는 정책을 이날 발효시켰다. 미국은 또 이날부터 외국에서 건조한 자동차 운반선 입항 수수료도 순t당 46달러로 설정했다.

사진=로이터연합뉴스

중국도 맞불 차원에서 이날부터 미국 기업·단체·개인이 소유하거나 운영하는 선박, 미국 국기를 게양한 선박, 미국에서 건조된 선박 등이 중국 항구에 정박하는 경우 순t당 400위안(약 8만원)을 부과하기 시작했다. 양국 모두 수수료는 2028년까지 순차적으로 오르게 된다.