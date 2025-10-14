한국인 실종 등 피해 잇따르는데…캄보디아 당국 “불필요한 긴장이 조성되어서는 안 돼”

사진은 전날인 13일 오전 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 캄보디아 납치-감금 사건 관련 질의 자료. 뉴시스

캄보디아에서 한국인 대상 납치·감금이 이어지는 사태와 관련해 캄보디아 내무부 대변인은 “양국 관계에 불필요한 긴장이 조성되어서는 안 된다”고 진화에 나섰다.

터치 솟핵 대변인은 “한국인을 대상으로 한 온라인 사기 사건은 캄보디아만의 문제가 아니다. 오히려 다른 나라에서는 더 심각한 범죄가 벌어지고 있다”며 이같이 밝혔다.

13일(현지시간) 캄보디아 프놈펜포스트에 따르면 캄보디아 당국자들은 최근 불거진 한국인 납치 피해 등과 관련해 “‘사기 조직 및 그 연루자들이 저지른 범죄’와 ‘캄보디아를 찾은 일반 관광객 대상 범죄’를 구분해 달라”고 촉구했다.

범죄가 발생한 건 사실이지만 캄보디아 국민이 저지른 건 아니란 주장이다. 최근 한국인 남성이 숨진 사건은 중국인 사기 조직과 연관된 사건이다.

이어 “캄보디아도 국제 사기 조직의 피해국이다. 한국 정부의 감정을 이해하지만, 캄보디아 역시 같은 범죄의 피해자라는 점을 알아주길 바란다”고 말했다.

그는 “캄보디아 국민들도 해외에서 온라인 사기로 위험을 겪고 있다. 서로 정보를 공유하고 국민들에게 사기 수법을 교육하는 것이 중요하다”며 “캄보디아는 주요 국제 공항과 국경 출입구에 온라인 사기 경고문을 게시하고 있다. 사기 조직에 피난처를 제공한 적이 없다”고 강조했다.

한편 이재명 대통령은 14일 캄보디아 범죄 한국인 피해와 관련해 “정부는 우리 국민의 안전을 확보할 수 있는 가용 가능한 방안을 최대한 즉시 실행해달라”고 지시했다.

이에 정부는 오는 15일 김진아 외교부 2차관을 단장으로 하는 ‘정부 합동 대응팀’을 현지에 파견하기로 했다.

김남준 대통령실 대변인은 이날 오전 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 이 같은 내용이 논의됐다고 브리핑을 통해 전했다.

대응팀에는 외교부 외에도 경찰청과 국정원 등이 참여할 예정이다.

특히 박성주 경찰청 국가수사본부장도 대응팀의 일원으로 함께 출국해 캄보디아 당국과 구금된 한국인 송환 계획을 협의하고, 앞서 현지에서 발생한 한국인 대학생 고문 사망사건에 대한 공동 조사에도 나서기로 했다.

또 경찰청은 아세안 국가 내에서 발생하는 우리 국민의 납치·감금 사태에 대응하기 위해 국제 공조협의체를 주도적으로 출범시켜 합동작전을 전개하고, 범죄 예방 조치도 강화한다.

특히 캄보디아 내 주요 범죄 지역에 대한 여행 경보 격상을 검토하기로 했으며, 주캄보디아 대사관에도 경찰 주재관 증원을 포함한 인력 보강을 추진하기로 했다.