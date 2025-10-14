박은혜, 악의적 기사 대응 일화…"기자 번호 물어보고 직접 전화했다"

KBS1 '아침마당'

배우 박은혜가 과거 자신의 사진을 악의적으로 활용한 기사에 칼을 빼든 일화를 공개했다.

박은혜는 14일 방송된 KBS1 '아침마당' 화요초대석에 현재 방송중인 KBS1 드라마 '마리와 별난 아빠들'의 주연배우 금보라와 함께 게스트로 출연했다.

이날 금보라는 박은혜와 드라마 '대장금'에 함께 출연한 일화를 공개하며 그녀의 성격을 칭찬했다.

금보라는 "대장금에 함께 출연했지만 세트장이 달라 만날 기회가 없었는데 이번에 만나보니 생각했던 모습과 전혀달라 이상할 정도"라고 소감을 밝혔다.

이어 그녀는 "박은혜가 성격이 소탈하고 솔직하다. 완벽한 척 하는 배우들이 많은데 이 친구는 그렇지 않고 처음부터 있는 그대로의 모습으로 사람을 대한다"고 호평했다.

그러자 MC 엄지인이 "금보라 씨가 세다는 느낌이 있다"고 금보라에 대해 언급했고, 과거 금보라가 허위기사를 작성한 기자를 명예훼손으로 고소한 일화가 공개됐다.

이에 박은혜는 "저도 (금보라와) 성격이 비슷하다. 예전에 이상한 사진을 악의적으로 사용했던 기자의 전화번호를 물어봐서 직접 전화한 적이 있다"며 "아기도 있는데 제목이 너무 과하다고 좋게 얘기하다 친해졌다"고 밝혔다.