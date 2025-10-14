세계일보
농협·한국문화예술교육진흥원, 농촌 문화예술교육 본격 전개

입력 : 2025-10-14 17:38:18
수정 : 2025-10-14 17:38:17
한윤종 기자 hyj0709@segye.com
농업인들은 경기 양주 회천농협에서 문화예술 프로그램(무용)을 경험하고 있다. 농협중앙회 제공

 

농협중앙회(회장 강호동)는‘농심천심(農心天心)’운동의 일환으로 농촌 문화예술 복지사업을 확대하고자, 한국문화예술교육진흥원(이하 교육진흥원)과 협력하여 농업인을 위한 문화예술교육을 실시할 계획이라고 밝혔다.

 

올해 문화체육관광부와 교육진흥원은 만 65세에서 74세 사이의 고령층 특성과 수요를 반영한 맞춤형 문화예술교육사업인「예술누림 6574-예술로 채우는 여가」를 새롭게 마련하였다.

 

농협중앙회는 해당사업에 협력기관으로 참여해, 10월부터 11월까지 ▲경기 양주 회천농협(무용) ▲전북 김제 광활농협(미술) ▲대구 군위 팔공농협(음악·인문학)에서 문화예술 프로그램을 지원할 계획이다.

 

이번 사업은 농업인이 일상 속에서 예술을 경험하고, 사회적 관계를 넓혀감으로써 사회적 고립감과 외로움을 해소하고, 창작활동 및 사회참여 기회를 확대하는 것을 목표로 한다.

 

해당 프로그램에 참여한 한 농업인은 “농촌에서는 문화예술을 경험할 기회가 적은데, 이번 프로그램을 통해 예술을 쉽게 접하고 건강과 활력을 얻을 수 있는 기회가 되어 감사하다”며 소감을 전했다.

 

□ 농협중앙회 이광수 농업농촌지원본부 상무는“농협은 교육진흥원과 협력하여 본 사업을 통해 농촌의 문화예술 가치 창출에 기여하고 농업인 삶의 질 향상에 힘쓸 것”이라며 “농심천심(農心天心) 운동과 연계하여 앞으로도 농촌복지 사업 확대에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

 

한윤종 기자

