“인도를 글로벌 사우스 전략의 거점 국가로”…LG전자 인도법인, 현지 증시 입성

LG전자 인도법인(LG ELECTRONICS INDIA LIMITED)이 인도 증권시장에 신규 상장했다. 세계 1위 인구대국인 인도에서 국민 기업이 되고 인도 경제성장의 동반자로 자리매김하겠다는 비전 실현의 첫걸음을 내딛었다. LG전자는 이번 인도법인 상장을 통해 현재 시장 점유율 1위 브랜드를 넘어 국민 기업으로 새롭게 도약한다는 계획이다.

조주완 LG전자 대표. LG전자 제공

LG전자는 14일(현지 시간) 인도 뭄바이 국립증권거래소(NSE)에서 조주완 대표, 김창태 CFO, 전홍주 인도법인장, 송대현 인도법인 이사회 의장 등 주요 경영진과 현지 투자자, 애널리스트 등이 참석한 가운데 인도법인 상장 및 미래비전 발표 행사를 열었다.

조주완 대표와 아쉬쉬 차우한 NSE 대표는 현지 증시 개장시간인 오전 10시 정각에 LG전자 인도법인의 거래를 알리는 의미의 타종을 진행했다. 조 대표는 “이번 상장으로 인도는 LG전자의 글로벌 사우스 전략에서 중추적 역할을 하는 거점 국가로 발돋움하게 될 것”이라며 “LG전자와 인도법인 성장을 동시에 가속화하겠다”고 말했다.

앞서 LG전자는 인도법인 발행주식의 15%에 해당하는 1억181만5859주를 구주매출로 처분했다. LG전자 인도법인의 공모가는 희망 공모가 밴드 최상단인 주당 1140루피(한화 약 1만8000원)로 책정됐으며 주식배정청약에는 인도 IPO 역사상 2008년 이후 최대 규모의 자금이 몰려 공모 주식수의 54배에 달하는 경쟁률을 기록하는 등 현지 투자자들의 큰 관심을 받았다.

공모가 기준 LG전자 인도법인은 12조 원 이상의 기업 가치를 평가받았다. LG전자는 인도 자본시장에서 1조8000억 원 규모의 현금을 국내로 조달한다. 금융비용, 차입금비율 등 영향 없이 대규모 현금이 유입돼 재무건전성이 큰 폭으로 올라가게 된다.

LG전자는 조달 자금을 미래성장 투자에 폭넓게 활용해 성장 동력을 확보해 기업가치 및 주주가치 제고에 나선다는 계획이다.

LG전자는 이날 인도 고객을 위해 기획한 특화 가전 라인업을 전격 공개했다. 인도 특화 가전은 LG전자가 현지서 쌓아온 가전 노하우와 고객에 대한 깊은 이해를 기반으로 현지 구매력을 고려한 가격, 인도의 생활환경과 방식에 맞춘 특화 기능 및 디자인 등을 두루 갖췄다.

이날 공개된 가전 라인업은 △현지 환경에 특화된 편의 기능 △인도 문화를 담은 디자인 △케어 서비스와 구매력을 고려한 가격 등 인도 고객의 라이프 스타일을 철저히 분석해 개발됐다. LG전자가 프리미엄 외 일반 제품군에서 현지 특화 가전 라인업을 선보이는 것은 이번이 처음이다.

화려한 디자인을 선호하는 인도 고객의 취향을 고려해 반짝이는 꽃무늬 디자인을 외관에 적용하고, 고객의 가전 구매 부담을 줄이도록 제품별 라인업과 가격을 세분화했다.

이와 함께 LG전자는 기존 노이다, 푸네 공장에 이어 6억 달러를 투자해 스리시티에도 신공장을 구축하고 있다. 이로써 인도 내 연간 생산능력은 냉장고 360만 대, 세탁기 375만 대, 에어컨 470만 대, TV 200만 대 등으로 늘어난다.

LG전자는 내달부터 냉장고, 세탁기, 에어컨, 마이크로오븐 등 총 4종의 특화 가전 라인업을 인도 시장 내 순차 출시할 예정이다.