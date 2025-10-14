IMF, 韓 2025년 성장률 0.9%로 상향

7월 0.8% 상승 전망서 반등 조정

세계 성장률은 3.2%로 0.2%P ↑

국제통화기금(IMF)이 한국의 올해 경제성장률을 0.9%로 전망했다. 올 들어 줄곧 하향 조정된 IMF의 성장률 전망치가 반등한 것이다.



IMF는 14일(현지시간) 발표한 ‘10월 세계경제전망’에서 올해 한국의 성장률을 0.9%로 상향 조정했다. 올 들어 IMF의 전망치는 2.0%(1월)→1.0%(4월)→0.8%(7월)로 줄곧 하향 조정됐는데, 10월 전망치에서 반등했다. 최근 성장률 전망치를 내놓은 정부·한국은행(0.9%)과 같은 수치이며, 한국개발연구원(KDI·0.8%), 경제협력개발기구(OECD·1.0%)와도 근사한 수치다.

IMF는 올해 세계 경제와 주요국에 대해서도 낙관적인 전망을 내놨다. 올해 세계 성장률은 3.2%로 7월 전망치보다 0.2%포인트 올려 잡았고, 한국이 포함된 선진국 그룹(41개국)에 대해선 기존 전망치보다 0.1%포인트 상향된 1.6%로 예측했다. 미국은 관세 인하와 감세 법안 통과의 영향으로 0.1%포인트 오른 2.0%, 유로존은 독일의 민간 소비 회복 등으로 0.2%포인트 오른 1.2%로 예측했다. 특히 일본은 7월 전망치(0.7%)보다 0.4%포인트 오른 1.1%로 전망했고, 중국은 기존 전망치(4.8%)를 유지했다.



한국의 내년 성장률은 1.8%로 7월 전망치를 유지했다. 미국(2.0%→2.1%)과 일본(0.5%→0.6%)은 내년 성장률을 7월 전망치보다 높게 잡았고, 유로존(1.2%→1.1%)과 영국(1.4%→1.3%), 캐나다(1.9%→1.5%) 등은 낮춰 잡았다. 중국의 경우 종전 전망치인 4.2%를 유지했다.